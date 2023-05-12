شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى تطبيق فيس بوك يؤدى لإرسال طلبات الصداقة بمجرد دخولك إلى حساب أى شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود خلل في تطبيق فيسبوك يؤدي إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، يحدث ذلك عند دخولك أي حساب شخص آخر.

يتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى أشخاص لم يقوم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيس بوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.

حتي الآن لا يوجد أي بيان من فيس بوك حول هذا الخلل، لذلك يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة في استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفني للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.