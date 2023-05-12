شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد خلل فيس بوك.. كيف يمكن إلغاء طلب صداقة على فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خللا فنيا، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، يحدث ذلك عند دخولك أى حساب شخص آخر.

عندما تستقبل طلبات صداقة من أشخاص غير معروفين بالنسبة لك، قد تشعر بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينكم أى أصدقاء مشتركين، لذلك إذا أرسلت طلب صداقة لأحد الأشخاص بسبب خلل فيس بوك يمكنك إلغاء طلب الصداقة من خلال الخطوات الآتية:

1- اضغط على علامة البحث في أعلى الموجز لديك.

2- اكتب اسم الشخص الذى قمت بإرسال طلب صداقة إليه.

3- انتقِل إلى ملفه الشخصي عن طريق تحديد اسمه عند ظهوره.

4- اضغط على ايقونة طلب الصداقة لإلغائه.

حتي الآن لا يوجد أي بيان من فيس بوك حول هذا الخلل، لذلك يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة فى استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفنى للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.