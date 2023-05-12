شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تويتر تعلن عن دعم الرسائل المباشرة المشفرة لفئة محددة من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تويتر ميزة الرسائل المباشرة المشفرة Encrypted Direct Messages، والتي تتيح لفئة محددة من المستخدين تبادل الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف.

تسمح ميزة التشفير من طرف إلى طرف أزواجًا من المفاتيح الخاصة والعامة لتشفير المعلومات المرسلة عبر الإنترنت بحيث لا يتمكن سوى المرسل والمتلقي من قراءتها.

وأعلت شركة تويتر عن ميزة التشفير في عام 2018 ثم تراجعت عن دعمها، وتعد الرسائل المباشرة المشفرة من طرف إلى طرف في تويتر من الميزات التي طال انتظارها.

ورصدت المدونة (جين مانشون وونغ) في الشفرة المصدرية لتويتر الخاصة بنظام التشغيل أندرويد ما يشير إلى أن الشركة تعمل على تطبيق يدعم تقنية التشفير من طرف إلى طرف، ثم خرج الرئيس التنفيذي لتويتر (إيلون ماسك) ليؤكد ذلك، في شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لموقع aitnews.

أعلنت تويتر بعد ستة أشهر تقريبًا، عن توفر (ميزة الرسائل المباشرة المشفرة) في أحدث إصدار من تطبيق تويتر لنظامي: أندرويد من جوجل و(آي أو إس) من آبل، بالإضافة إلى الويب.

كما كشف توتير عبر صفة الدعم الخاصة عن المزيد عن هذه الميزة: "يخزن المفتاح العام تلقائيًا حينما يسجل المستخدم الدخول إلى تويتر عبر جهاز أو متصفح جديد، أما المفتاح الخاص فلا يغادر الجهاز أبدًا، مما يعني أنه لا يصل إلى تويتر مطلقًا، بالإضافة إلى أزواج المفاتيح الخاصة والعامة، يوجد مفتاح لكل محادثة يُستخدم لتشفير محتوى الرسائل".

خيار الأمان الجديد سيكون متاح فقط للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الاشتراك في خدمة (تويتر بلو)، ويحتاج كل من طرفي المحادثة إلى الاشتراك في الخدمة المأجورة أو الانضمام إلى مؤسسة مُشترِكة في الخدمة حتى تُشفَّر رسائلهم.

وتوفر واجهة الدردشة للمستخدمين المؤهلين الآن خيار تفعيل "الرسائل المباشرة المشفرة" حتى يتمكنوا من التبديل بسهولة بين الرسائل المشفرة وغير المشفرة في أي وقت.

وأبلغت تويتر أيضًا عن بعض القيود، مثل: عدم القدرة على إرسال رسائل مشفرة إلى المجموعات، ودعم النص والروابط فقط (بدون الوسائط المتعددة)، وعدم السماح للأجهزة الجديدة بالانضمام إلى المحادثات المشفرة الحالية، والسماح فقط بحد أقصى قدره 10 أجهزة مسجلة لكل مستخدم.