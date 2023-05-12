إرسال طلبات صداقة بمجرد دخولك إلى حساب أي شخص.. عطل فني يضرب فيسبوك

الشارقة - اميمة ياسر - اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلل، يؤدى لإرسال طلبات الصداقة بمجرد دخولك إلى حساب أى شخص.

وذكر عدة مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقع فيس بوك يرسل طلبات صداقة للأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء.

وبحسب موقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن فيس بوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 7 مساءً أمس الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيس بوك، خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

يتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى أشخاص لم يقوم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيس بوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.

حتي الآن لا يوجد أي بيان من فيس بوك حول هذا الخلل، لذلك يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة في استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفني للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.