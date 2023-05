بعد خلل طلبات الصداقة على فيس بوك.. تحذير هام من خبير أمن معلومات

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات، مستخدمو "فيسبوك"، بعد العطل الفني الذي ضرب الموقع والذي يرسل طلبات الصداقة التلقائية بمجرد دخولك إلى حساب أي شخص.

وقال الجندي عبر صفحته على "فيسبوك":خلى بالك لو جالك طلب صداقة حاليا من الفيسبوك وخصوصا لو حد ما تعرفوش، فخد بالك دي مشكلة ـو عطل فني حاليا في الفيسبوك، أي حد بيدخل على البروفايل بتاعك أو بيتصفح People You May Know أو شاف البروفايل وظهر زر الإضافة، بتلاقي الفيسبوك بعتله إضافة للأصدقاء تلقائيا بدون ما تطلب".

وتابع:"غالبا فيسبوك ستحل المشكلة قريبا لكن احذر حاليا من الإضافات الغير مفهومة وغالبا هاتعمل مشاكل لناس كتير الفترة دي لمجرد انك تدخل عند حد حتى لو بالصدفة".

واشتكى مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلل، يؤدى لإرسال طلبات الصداقة بمجرد دخولك إلى حساب أى شخص.

وذكر عدة مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقع فيس بوك يرسل طلبات صداقة للأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء.

وبحسب موقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن فيس بوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 7 مساءً أمس الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيس بوك، خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

يتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى أشخاص لم يقوم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيس بوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.

حتي الآن لا يوجد أي بيان من فيس بوك حول هذا الخلل، لذلك يجب على المستخدمين الإبلاغ عن أى خلل أو مشكلة في استخدام تطبيق فيس بوك، من خلال الاتصال بفريق الدعم الفني للحصول على المساعدة اللازمة في حل المشكلة.