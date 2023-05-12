شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبتكر أنوالا ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع غيار للطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، أن خبراء شركة "كاربونتكس" الروسية ابتكروا أنوالا بتقنية ثلاثية الأبعاد يمكن بمساعدتها إنتاج مواد فائقة المتانة.
وتعتبر تكنولوجيا تصنيع منتجات من أنسجة ثلاثية الأبعاد بخصائص مبرمجة مسبقا واعدة للطيران، لأنها تسمح في مرحلة التصميم بضبط سماكة المواد في الأماكن المطلوبة أو ضبط مرونتها ومتناتها.
ويقول فياتشسلاف روغوجنيكوف المدير العام لشركة "كاربونتكس": "تسمح الأنوال بالنسج قي الطول والعرض والارتفاع وربط مستويين ليس فقط عموديا، بل وبزوايا مختلفة. ويخلق هذا الترتيب للألياف مادة منسوجة حجمية كثيفة جدا ومتجانسة ومتينة، يسمح استخدامها بزيادة إنتاج طائرات مسيرة خفيفة الوزن وعالية المتانة وقابلة للتحكم بها وزيادة حمولتها".
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