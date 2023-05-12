شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبتكر أنوالا ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع غيار للطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، أن خبراء شركة "كاربونتكس" الروسية ابتكروا أنوالا بتقنية ثلاثية الأبعاد يمكن بمساعدتها إنتاج مواد فائقة المتانة.

ووفقا للمكتب تسمح هذه التكنولوجيا بنسج الخيوط الكربونية في ثلاثة اتجاهات وإمكانية ربط الأجزاء بزوايا مختلفة، ويمكن استخدام هذه التقنية في إنتاج قطع غيار للطائرات المسيرة الخفيفة، وفقا لتقرير RT .

وتعتبر تكنولوجيا تصنيع منتجات من أنسجة ثلاثية الأبعاد بخصائص مبرمجة مسبقا واعدة للطيران، لأنها تسمح في مرحلة التصميم بضبط سماكة المواد في الأماكن المطلوبة أو ضبط مرونتها ومتناتها.

ووفقا للمكتب الإعلامي "تسمح متانة هذه المواد باستخدامها في إنتاج طائرات مسيرة ذات خصائص ديناميكية هوائية ومتانة محسنة. وتسمح تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بتخفيض تكلفة الإنتاج بما فيها المواد المركبة من البوليمير بفضل مستوى الأتمتة العالي. كما أن استخدام ألياف التسليح في هذه المواد سيساعد على التخلص من العيب الرئيسي الملاحظ في الانتاج التقليدي".

ويقول فياتشسلاف روغوجنيكوف المدير العام لشركة "كاربونتكس": "تسمح الأنوال بالنسج قي الطول والعرض والارتفاع وربط مستويين ليس فقط عموديا، بل وبزوايا مختلفة. ويخلق هذا الترتيب للألياف مادة منسوجة حجمية كثيفة جدا ومتجانسة ومتينة، يسمح استخدامها بزيادة إنتاج طائرات مسيرة خفيفة الوزن وعالية المتانة وقابلة للتحكم بها وزيادة حمولتها".