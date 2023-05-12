شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف يمكن الإبلاغ عن خطأ أو مشكلة فى فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خللا فنيا، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائي إلى الأشخاص دون معرفة المستخدمين، يحدث ذلك عند دخولك أي حساب شخص آخر.

يساعد الإبلاغ عن المشكلات عند حدوثها في تحسين Facebook ، حيث يختلف كل خطأ عن الآخر، كما هو الحال في الوقت الذي يستغرقه حله، وبمجرد إرسال تقرير إلي مركز المساعدة بفيس بوك، يتم مراجعتة على الفور والعمل علي حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

كيف يمكنك الإبلاغ عن خطأ على فيس بوك؟

للإبلاغ عن مشكلة في فيسبوك :

1- اضغط فوق علامة الاستفهام الزرقاء في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة Facebook (مثل صفحتك الرئيسية).

2- حدد الإبلاغ عن مشكلة "السياسات والابلاغ" واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3- اختر الإبلاغ عن مشكلة في فيس بوك اضغط علي شيء ما لا يعمل.

4- حدد الجزء الذي تواجه مشكلة فيه ، ثم صِف مشكلتك، ثم أضغط علي إرسال.