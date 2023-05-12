شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن PaLM 2 نموذج الذكاء الاصطناعى الجديد من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أمس خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (I/O 2023) عن نموذج (PaLM 2) وهو أحدث نموذج لغوي كبير (LLM) طورته، وهو النموذج الذي يعمل به روبوت الدردشة (بارد) Bard، كما سيكون حجر الأساس لجميع منتجات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل بفضل قدراته وإمكاناته الواسعة، وفقاً لموقع aitnews.

يُعد (PaLM 2) المنافس الأول والمباشر لنموذج (GPT-4) الذي قدمته شركة (OpenAI) خلال شهر مارس الماضي، والذي يعمل به حاليًا الإصدار المدفوع من ChatGPT.

وقد قال (زوبين قهرماني) Zoubin Ghahramani نائب الرئيس في شركة (DeepMind) التابعة لجوجل في منشور الإعلان عن النموذج عبر مدونة جوجل: “لقد تعلمنا على مدار العقد الماضي الكثير من تطوير الذكاء الاصطناعي مثل كيفية توسيع نطاق الشبكات العصبية بذكاء، إذ تعلمنا خلال بحثنا أن حجم النموذج ليس هو العنصر الرئيسي في النماذج اللغوية فالحجم الأكبر ليس دائمًا الأفضل، بل الإبداع البحثي هو المفتاح لبناء نماذج رائعة. لقد علمتنا التطورات الحديثة كيفية تصميم النماذج وتدريبها، وكيفية تضمين الوسائط المتعددة، وأهمية وجود ردود فعل بشرية، وكيفية بناء النماذج بشكل أكثر كفاءة من أي وقت مضى”.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن PaLM 2 نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل:

ما هو نموذج PaLM 2؟

يعد (PaLM 2) – وهو الجيل الجديد من النموذج اللغوي الكبير (PaLM) الذي قدمته جوجل لأول مرة خلال عام 2022 – نموذج لغوي يتميز بأنه أسرع وأكثر كفاءة من الإصدار بفضل قدراته القوية في التفكير المنطقي والرياضيات، وكتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، وتعامله مع النصوص المتعددة اللغات.

إذ تقول جوجل إن نموذج (PaLM 2) قد دُرب بشكل مكثف على النص المتعدد اللغات، الذي يشمل أكثر من 100 لغة، وقد أدى ذلك إلى تحسين قدرته بشكل كبير على فهم النصوص الدقيقة وتوليدها وترجمتها بدقة أكبر من النماذج السابقة.

كما ركزت جوجل في جعل نموذجها اللغوي أفضل في التفكير المنطقي والرياضيات، إذ أشار (قهرماني) إلى أن الشركة قد دربت النموذج على كمية كبيرة من نصوص الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى الأوراق العلمية وصفحات الويب التي تحتوي على التعبيرات الرياضية.

وليس سرًا أن النماذج اللغوية الكبيرة – بتركيزها في اللغة – واجهت صعوبة في التعامل مع أسئلة الرياضيات دون اللجوء إلى أدوات خارجية، ومع ذلك؛ تقول جوجل إن نموذجها (PaLM 2) يمكنه بسهولة حل الألغاز الرياضية، وحل المشكلات بطرق منطقية وحتى تقديم الرسوم البيانية بدون الحاجة إلى أي أدوات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتميز PaLM 2 الآن بدعم محسّن لتوليد الأكواد البرمجية وتصحيحها، إذ دُرب النموذج على 20 لغة برمجة، بما يشمل اللغات الشائعة مثل: JavaScript و Python، واللغات غير المعروفة على نطاق واسع مثل: مثل: Prolog و Fortran و Verilog.

لذلك يشكل نموذج PaLM 2 أساس Codey نموذج جوجل المتخصص في توليد الأكواد البرمجية، وتصحيح الأخطاء، الذي أعلنت عنه جوجل أمس أيضًا كجزء من خدمة إكمال التعليمات البرمجية وإنشاءها.

يعد نموذج (PaLM 2) أكثر قدرة من النماذج السابقة، بالإضافة إلى أنه أسرع وأكثر كفاءة أيضًا، وتقدمه جوجل بأحجام متنوعة، مما يجعل من السهل الاعتماد عليه في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

تقول جوجل إنها ستوفر نموذج (PaLM 2) بأربعة أحجام مختلفة ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر كما يلي: Gecko، و Otter، و Bison، و Unicorn.

يتميز نموذج (Gecko) أنه خفيف الوزن لدرجة أنه يمكنه العمل في الأجهزة المحمولة، كما أنه سريع بما يكفي للعمل مع التطبيقات التفاعلية المستخدمة في الأجهزة المحمولة، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. ويعني هذا التنوع أنه يمكن ضبط نموذج (PaLM 2) لدعم فئات كاملة من المنتجات بطرق أكثر لمساعدة المزيد من الأشخاص.