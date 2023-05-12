شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه تحقيقًا بسبب انتهاكات الدفع داخل التطبيق بعد شكاوى من شركات هندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة مراقبة المنافسة الهندية تحقيقًا في Google بعد أن زعمت بعض الشركات أن رسوم الخدمة التي تفرضها الشركة الأمريكية على المدفوعات داخل التطبيق تنتهك توجيهًا سابقًا لمكافحة الاحتكار، حسبما أظهر أمر تنظيمي اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة.

طلبت مجموعة ماتش مالكة لشركة Tinder والشركات الهندية الناشئة من هيئة الرقابة التحقيق في نظام اختيار المستخدم (UCB) الجديد من Google ، والذي زعموا أنه مخالف للمنافسة، وفقاً لموقع gadgets360.

أصدرت لجنة المنافسة الهندية (CCI) اليوم الجمعة أمرًا ينص على "أنها ترى ضرورة إجراء تحقيق".

فرضت CCI غرامة قدرها 113 مليون دولار على Google في أكتوبر الماضي، وقالت إنها يجب أن تسمح باستخدام فواتير طرف ثالث والتوقف عن إجبار المطورين على استخدام نظام الدفع داخل التطبيق الذي يفرض عمولة بنسبة 15 - 30 %.

بدأت Google لاحقًا في تقديم UCB للسماح بمدفوعات بديلة جنبًا إلى جنب مع Google عند شراء محتوى رقمي داخل التطبيق ، لكن بعض الشركات اشتكت من أن النظام الجديد لا يزال يفرض "رسوم خدمة" عالية تبلغ 11٪ - 26٪.

جادل ماتش وألاينس أوف ديجيتال إنديا فاونديشن، أن هذا يعني أن Google لم تمتثل لتوجيه مكافحة الاحتكار السابق الذي أمرها بعدم فرض أي شروط "غير عادلة وغير متناسبة".

طلبت هيئة المراقبة من Google شرح بعض الأحكام المتعلقة بنظام الدفع داخل التطبيق قبل وبعد UCB وتقديم تفاصيل السياسات المتعلقة بمشاركة بيانات المستخدم ومطوري التطبيقات.

قالت Google سابقًا إن رسوم الخدمة تدعم الاستثمارات في متجر تطبيقات Google Play ونظام تشغيل Android للهواتف المحمولة ، مما يضمن توزيعها مجانًا ، وتغطي أدوات المطورين والخدمات التحليلية.

تواجه الشركة ، التي تعتبر الهند سوقًا رئيسيًا للنمو ، تحديات تنظيمية أخرى ، بما في ذلك انتكاسة أجبرتها على تغيير كيفية تسويق نظام Android الخاص بها.