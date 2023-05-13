شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لمهمتها الثانية الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم وكالة ناسا، بالشراكة مع أكسيوم سبيس وسبيس إكس، بالاستعدادات النهائية للمهمة الثانية الخاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وسيسافر أفراد الطاقم الأربعة من طراز Ax-2 إلى المحطة على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon التي أطلقها صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وفقا لتقرير digital trend.

ويستهدف مخططو البعثة حاليا ظهر يوم الأحد 21 مايو لإطلاق المهمة الخاصة.

وأفراد الطاقم - بيجي ويتسون ، قائدة المهمة ومديرة رحلات الفضاء البشرية في أكسيوم ؛ جون شوفنر ، طيار علي القرني اختصاصي البعثة. وريانة برناوي ، أخصائي المهمة - وسيقضيان حوالي 10 أيام على متن المحطة المدارية ، حيث سيعيشان ويعملان جنبًا إلى جنب مع الطاقم الحالي المكون من سبعة رواد فضاء.

Whitson هي رائدة فضاء أمريكية سابقة شاركت في ثلاث رحلات فضائية طويلة الأمد جمعت خلالها 665 يومًا في الفضاء - أكثر من أي رائدة فضاء أمريكية أو رائدة فضاء أمريكية أخرى على مستوى العالم.

شوفنر رجل أعمال ومستثمر أمريكي ناجح ، بينما القرني ، طيار متمرس ، وبرناوي ، باحث في الطب الحيوي ، سيصبحان أول من يزور محطة الفضاء الدولية من المملكة العربية السعودية

ويُعتقد أن تكلفة كل مقعد على متن مهام Axiom Space الخاصة تبلغ حوالي 50 مليون دولار ، والتي ستخرج من جيب المشارك أو من خلال التمويل.

وخلال فترة وجودهم في ظروف الجاذبية الصغرى ، سيجري أعضاء Ax-2 العديد من الأبحاث العلمية ، ويبحثون في التقنيات الجديدة، ويتفاعلون مع الجماهير في جميع أنحاء العالم في محاولة لإثارة الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

يتضمن جزء من عملهم أيضًا وضع الأساس وتحديد القدرات الأساسية المطلوبة لمحطة أكسيوم ، وهي محطة فضائية تجارية طورتها شركة أكسيوم سبيس والتي يمكن أن تدخل حيز التشغيل قبل نهاية هذا العقد.