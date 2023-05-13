شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينافس إيلون ماسك واتس آب بميزات تويتر الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك عن ميزات جديدة لتويتر، والتي كان من بينها ثلاث ميزات مقلدة على الأقل، حتى إن البعض تساءلوا هل يتطلع إيلون ماسك إلى تحويل تويتر إلى منصة مشابهة لواتس آب؟

ليس هناك شك في أن الملياردير يريد منافسة واتس آب، لكن إعلان اليوم عن ثلاث ميزات مقلدة مخطط لها هو في الواقع جزء من رؤيته الكبرى لتحويل تويتر إلى منصة أكثر شمولا لكل أنواع الميديا المتوفرة للتواصل، حتى قبل أن يشتري موقع التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، ناقش ماسك منذ فترة طويلة خططه لإنشاء شيئا كهذا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يرى إيلون ماسك أنه يجب أن يكون هناك مكان واحد حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى معظم، إن لم يكن كل الخدمات المفضلة لديه عبر الإنترنت.

اقترح الخبراء سابقًا أنه ربما يتطلع إلى شيء يتضمن الكثير من الخدمات المختلفة بما في ذلك الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات وطلبات الطعام.

ولكن ما هي هذه المميزات التي أثارت كل هذا الجدل؟

كشف ماسك مؤخرا عن سلسلة من التغييرات، بما في ذلك إطلاق الرسائل المباشرة المشفرة (DMs)، الرسائل غير العامة التي يرسلها المستخدمون لبعضهم البعض، وأضاف الملياردير أن وظائف الدردشة المرئية والصوتية قادمة قريبًا، مما يجعل تويتر يتماشى مع منصات ميتا الاجتماعية، بما في ذلك واتس آب التي لها ميزات مماثلة.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من نشر ماسك تغريدة مفادها أنه "لا يمكن الوثوق بواتساب".

كان ذلك ردًا على إدعاء على تويتر بأن التطبيق المملوك لمارك زوكربيرج يستمع إلى المستخدمين، بعد أن اكتشف شخص ما أن واتس آب قد وصل إلى ميكروفون هاتفه أثناء نومه.