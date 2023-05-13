شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 mini و iPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 ، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 mini ، كما يلى: iPhone 12 mini iPhone 12 mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل. المعالج: معالج A14 Bionic. الذاكرة الداخلية: 128GB. نظام التشغيل: iOS (14.x) . البطارية: بقوة 2425 mAh. الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل. -هاتف iPhone 13 Mini -هاتف iPhone 13 Mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل. المعالج: معالج A15 Bionic. الذاكرة الداخلية: 500GB. نظام التشغيل: iOS (15.x). البطارية: بقوة 2227 mAh. الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

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