شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: اللحوم المزروعة فى المعامل أسوأ 25 مرة بالنسبة للمناخ من لحوم البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن اللحوم المزروعة في المختبر، والتي يتم إنتاجها عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية، أسوأ بما يصل إلى 25 مرة بالنسبة للمناخ من اللحم البقري الحقيقي، وذلك بعد أن تم الترويج لها في البداية كوسيلة لإنقاذ الكوكب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن إنتاج اللحوم الحقيقية له بصمة كربونية ضخمة لأنه يتطلب الماء والأعلاف وإزالة الأشجار لإفساح المجال للماشية، لكن على الرغم من ذلك ، يقول الخبراء إن البصمة الكربونية للحوم المزروعة في المختبر يمكن أن تكون أعلى بمجرد نمو الصناعة.

قاد البحث الجديد علماء في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة كاليفورنيا بديفيس، ويقول العلماء في ورقتهم البحثية: "حاليًا، يتم إنتاج منتجات اللحوم القائمة على الخلايا الحيوانية على نطاق صغير وبخسارة اقتصادية، لكن الشركات تنوي التصنيع وتوسيع نطاق الإنتاج".

تشير النتائج إلى أن التأثير البيئي لإنتاج اللحوم القائمة على الخلايا الحيوانية على المدى القريب من المرجح أن يكون أعلى بكثير من متوسط إنتاج لحوم البقر.

أكدت مؤسسة Good Food Institute، وهي منظمة غير ربحية تروج للبدائل المستندة إلى النباتات والخلايا للمنتجات الحيوانية، أن الدراسة لم تخضع بعد لعملية مراجعة كاملة، لذا فإن افتراضاتها واستنتاجاتها عرضة للتغيير.

قال متحدث باسم Good Food Institute: "العديد من الافتراضات الرئيسية في دراسة جامعة كاليفورنيا في ديفيس لا تتماشى مع الممارسات الحالية أو المتوقعة لتحديد مصادر وتنقية مكونات وسائط ثقافة الخلية".

تختلف اللحوم المزروعة في المعامل عن "اللحوم" النباتية، وهي ليست لحومًا على الإطلاق ولكنها تستخدم مكونات نباتية مثل البروتين النباتي لتكرار مظهر وطعم اللحوم الحقيقية.

يُنظر إلى اللحوم المزروعة في المختبر أو "المستنبتة" عمومًا على أنها أكثر أخلاقية من اللحوم الحقيقية لأنها تتطلب عينة من أنسجة الجسم بدلاً من موت الحيوان، على الرغم من أن العديد من النباتيين والنباتيين لن يلمسوها لأنها مصنوعة من الحيوانات.

يمكن إجراء العملية باستخدام أنواع متعددة من الخلايا الحيوانية لإنشاء تقريب للشيء الحقيقي، سواء كان دجاجًا أو لحم خنزير أو لحم بقري.

ويستخدم العلماء الخلايا الجذعية للبقرة، اللبنات الأساسية للعضلات والأعضاء الأخرى، لبدء عملية إنتاج اللحوم المستنبتة.