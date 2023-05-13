شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 تاريخ مهم فى مسيرة تويتر منذ استحواذ ايلون ماسك على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك مؤخرا عن ميزات جديدة ستم ضمها إلى منصة تويتر Twitter، والتي تشبه إلى حد كبير ما يتمتع به واتس آب من مكالمات صوتية وفيديو وكذلك تشفير للرسائل المباشرة، ولكن ليس هذا هو القرار المهم الوحيد الذى اتخذه إيلون ماسك منذ استحواذه على المنصة، حيث نرصد أبرز 15 تاريخ في مسيرة تويتر وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

27 أكتوبر: أصبح ماسك المالك الجديد لموقع تويتر رسميًا، ونشرت تغريدات "الطائر يتحرر" في إشارة لرمز الطائر الخاص بالتغريد.

1 نوفمبر: أكد ماسك خططًا لتغيير نظام التحقق من "العلامة الزرقاء" على Twitter، مقابل رسوم اشتراك مخفضة تبلغ 8 دولارات شهريًا.

4 نوفمبر: استغنى ماسك عن نصف القوى العاملة في Twitter كإجراء مزعوم لخفض التكاليف، مدعيا أنه ليس لديه خيار.

9 نوفمبر: أطلق ماسك خدمة الاشتراك "Twitter Blue" التي تتحقق من الحسابات مقابل رسوم شهرية.

11 نوفمبر: تم إيقاف خدمة Twitter Blue مؤقتًا بسبب شراء الحسابات للتحقق واستخدامها لانتحال شخصية العلامات التجارية والشخصيات العامة.

12 نوفمبر: طرد ماسك 80% من متعاقدى تويتر دون سابق إنذار.

15 نوفمبر: طرد ماسك الموظفين الذين نشروا تعليقات سلبية عنه على تطبيق الرسائل Slack.

16 نوفمبر: تم إخبار موظفي تويتر أنهم بحاجة إلى توقيع تعهد ليتمكنوا من الاستمرار في أدوارهم حيث يعملون لساعات طويلة بكثافة عالية أو يتلقون ثلاثة أشهر من مكافأة نهاية الخدمة، مما أدى إلى مغادرة الكثيرين.

23 نوفمبر: أبلغ أحد مستخدمي تويتر عن تسريب 5.4 مليون رقم هاتف وعناوين بريد إلكتروني على الويب المظلم، قبل تعليق حسابه.

26 نوفمبر: كشفت Financial Times أن 50 من أفضل 100 معلن على المنصة قد أوقفوا إعلاناتهم مؤقتًا.

29 نوفمبر: أفاد برنامج Platformer أن تويتر بصدد إعادة حوالي 62000 حساب محظور يضم كل منها أكثر من 10000 متابع.

12 ديسمبر: أعيد إطلاق Twitter Blue مع عملية مراجعة العلامة الزرقاء جديدة.

11 يناير: يبدأ تويتر تلقائيًا في إعادة توجيه المستخدمين إلى علامة التبويب "من أجلك" في كل مرة يفتحون فيها التطبيق.

8 فبراير: زيادة الحد الأقصى لعدد الأحرف إلى 4000 لمشتركي Twitter Blue في الولايات المتحدة.

30 أبريل: أعلن ماسك عن ميزة جديدة على تويتر تسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على القراء على أساس كل مقال.