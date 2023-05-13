شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف توسع التاكسى "بدون سائق" فى مدن الولايات المتحدة؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة السيارات ذاتية القيادة Cruise أنها تخطط لبدء الاختبار الخاضع للإشراف في مدينتين أخريين من تكساس وهيوستن ودالاس، لتنضم إلى انتقالها السابق إلى أوستن، وفقا لتقرير engadget.

وفي الوقت الحالى، تركز التوسعة على تعريف السيارة بالمناطق، بدلاً من التقاط الركاب ويمكن لسكان المدينتين أن يتوقعوا البدء في رؤية أجرة روبوتاكس كروز وهي تجوب الشوارع بداخلها سائق سلامة.

وفي تغريدة نشر الأخبار، قال كروز إن الاختبار تحت الإشراف في هيوستن يجب أن يبدأ في غضون أيام بينما سيكون دالاس "بعد ذلك بوقت قصير، ويتوفر المحور الآلي الخاص بشركة Cruise بالفعل على أساس محدود طوال الليل في أوستن وفينيكس وطوال اليوم في مناطق معينة من سان فرانسيسكو.

واحتفلت شركة Cruise بمليون ميل بدون سائق بالكامل، بالإضافة إلى توفير محورها الآلي في جميع الأوقات في سان فرانسيسكو - على الرغم من أن الوصول الكامل يقتصر على الموظفين فقط.

فى الوقت الحالى، لا يوجد تاريخ محدد لموعد وصول الجمهور إلى الرحلات في هيوستن أو دالاس أو الاعلان عن الجدول الزمني لتوسعات Cruise الأخرى ، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر على الأقل حتى يتمكن أي شخص من قيادة سيارة ذاتية القيادة في أي من المدينتين.

وحتى مع ذلك، من المحتمل أن تبدأ بمجموعة صغيرة من الناس وفقط في الليل، و يجب على أي شخص مهتم بأخذ أحد محاور الروبوت الخاصة بشركة Cruise التسجيل للحصول على قائمة انتظار وقبوله لإنشاء حساب، وتقول الشركة إن سياراتها المحدودة المتاحة ستحتفظ بخدماتها فقط في الوقت الحالى.