شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال أحد عمالقة التكنولوجيا عن خطر خسارة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس DeepMind، إن الحكومات بحاجة إلى تعويض عدد كبير من الخاسرين الذين سيظلون عاطلين عن العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، حيث حذر مصطفى سليمان من أن الحكومات ستحتاج إلى وضع خطة لتعويض الأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم بسبب التكنولوجيا الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times.

وقال مصطفى سليمان في منتدى بريدج في GIC في سان فرانسيسكو: "لا شك أن العديد من المهام ستبدو مختلفة تمامًا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة"، مضيفا "سيكون هناك عدد كبير من الخاسرين وسيكونون غير سعداء للغاية ومضطربين جدا".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تم شراء DeepMind بواسطة Google في عام 2014، وساعدها في تطوير نماذج لغة كبيرة مشابهة لـ ChatGPT تسمى LaMDA و PaLM.

غادر سليمان موقع DeepMind في يناير الماضي، قبل أن يؤسس شركته الخاصة في روبوتات المحادثة والتي تسمى Inflection AI.

قال سليمان إن الحكومات بحاجة إلى منح "تعويض مادي" للأشخاص الذين سيفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، مضيفا: "هذا إجراء سياسي واقتصادي علينا أن نبدأ الحديث عنه بطريقة جادة".

أشارت الأبحاث الحديثة من Goldman Sachs إلى أن 300 مليون وظيفة بدوام كامل يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، مع تعرض العاملين القانونيين والإداريين لأكبر قدر من المخاطر.

قال سليمان، إن الدخل الأساسي الشامل يمكن أن يكون حلاً محتملاً لذلك، وسيمنح الدخل الأساسي الشامل لكل مواطن دخلاً مضمونًا بدون شروط.

وعلى جانب آخر، أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحرر الناس لمواصلة عمل أكثر إبداعًا لتعويض الوظائف المفقودة.