شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الانقلاب الشتوى.. تعرف على أقصر يوم فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الأخبار أمس عن حدوث أقصر يوم في السنة مع وصولنا إلى الانقلاب الشتوى، حيث مر 7 ساعات و50 دقيقة فقط من ضوء النهار، ويمثل الحدث السنوي النقطة التي تكون فيها الشمس فوق مدار الجدي مباشرةً، وإنه أيضًا أقصر يوم في السنة، على عكس الانقلاب الصيفي في يونيو، وهو أطول يوم فى السنة، حيث نواجه 16 ساعة و 38 دقيقة من ضوء النهار، ولكن ماذا يعني الانقلاب الشتوى من الأساس؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الانقلاب الشتوي هو أقصر يوم في السنة ويصادف أول يوم رسمي لفصل الشتاء في التقويم الفلكي، ومع ذلك، وفقًا لتقويم الأرصاد الجوية، يكون اليوم الأول من الشتاء دائمًا 1 ديسمبر وينتهي في 28 فبراير أو 29 فبراير خلال سنة كبيسة.

لماذا تحدث الانقلابات؟

تحدث الانقلابات مرتين في السنة، بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، يحدث الانقلاب الصيفي في يونيو ويحدث الانقلاب الشتوي في ديسمبر، وعند الانقلاب الشمسي، يظهر مسار الشمس في أقصى الشمال أو الجنوب، اعتمادًا على أي جانب من الكوكب أنت عليه، حيث يميل محور الأرض بشكل أقرب إلى الشمس.

سيشهد نصف الكرة الأرضية المائل الأقرب إلى الشمس أيامًا صيفية طويلة، مما يعني أن أماكن مثل نيوزيلندا شهدت أطول أيام الصيف، ومع ذلك، فإن نصف الكرة الأرضية الأبعد عن الشمس سيكون له أقصر يوم، وهو ما اختبره نصف الكرة الشمالي.

يحدث الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي عندما تتماشى الشمس مع مدار الجدي، بينما يحدث الانقلاب الصيفي عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، وينعكس هذا في نصف الكرة الجنوبي، وهذا أيضًا سبب تغير الفصول.