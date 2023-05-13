شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الانقلاب الشتوى.. تعرف على أقصر يوم فى السنة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الانقلاب الشتوي هو أقصر يوم في السنة ويصادف أول يوم رسمي لفصل الشتاء في التقويم الفلكي، ومع ذلك، وفقًا لتقويم الأرصاد الجوية، يكون اليوم الأول من الشتاء دائمًا 1 ديسمبر وينتهي في 28 فبراير أو 29 فبراير خلال سنة كبيسة.
لماذا تحدث الانقلابات؟
سيشهد نصف الكرة الأرضية المائل الأقرب إلى الشمس أيامًا صيفية طويلة، مما يعني أن أماكن مثل نيوزيلندا شهدت أطول أيام الصيف، ومع ذلك، فإن نصف الكرة الأرضية الأبعد عن الشمس سيكون له أقصر يوم، وهو ما اختبره نصف الكرة الشمالي.
يحدث الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي عندما تتماشى الشمس مع مدار الجدي، بينما يحدث الانقلاب الصيفي عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، وينعكس هذا في نصف الكرة الجنوبي، وهذا أيضًا سبب تغير الفصول.
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