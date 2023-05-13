شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما دلالة علامات الأنهار الهائجة على المريخ؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كان للمريخ القديم نصيبه من الأنهار الهائجة، وهناك الكثير من العلامات على تدفق المياه السائلة على الكوكب الأحمر منذ فترة طويلة، لكن معظم هذه الأدلة تشير إلى بحيرات أو محيطات أو تيارات لطيفة نسبيًا ، مثل الجداول القديمة التي اكتشفها المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا في حفرة غيل الضخمة في المريخ.

والمثابرة التى كانت تستكشف فوهة المريخ تسمى Jezero ، قد طفت على قاع نهر ميت منذ فترة طويلة يبدو مختلفًا تمامًا، وهذا واحد يتميز بالحبوب الخشنة والحصى ، الأشياء الضخمة التي لا يمكن إزاحتها بعد نهايتها، وفقا لتقرير space.

وقال ليبي آيفز، باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا ، والذي يدير المثابرة ، في بيان : "تشير هذه إلى نهر عالي الطاقة يحمل الكثير من الحطام، وكلما زادت قوة تدفق المياه ، زادت سهولة قدرتها على تحريك قطع أكبر من المواد."

وجمعت المثابرة بعض هذه الأدلة المكتشفة حديثًا في مكان يطلق عليه فريق المهمة Skrinkle Haven (على ما يبدو في إيماءة إلى شاطئ في إنجلترا ، وقال مسؤولو ناسا إن الموقع يتميز بشرائط منحنية من الصخور ذات الطبقات ، والتي تشكلت بشكل شبه مؤكد بفعل المياه المتدفقة بقوة.

لكن طبيعة النهر الذي نحت هذا المشهد لا تزال موضع نقاش، وقال أعضاء فريق المهمة إنه ربما كان نهرًا متعرجًا تغيرت ضفافه بمرور الوقت، أو نهرًا "مضفرًا" يتميز بقضبان رملية بارزة.

في أي من السيناريوهين، من المحتمل أن تكون العصابات الصخرية أطول كثيرًا في البداية ولكن تم تقليصها إلى حجمها الحالي بفعل الرياح المريخية التي تنفجر بالرمال.

وقال مايكل لامب، المتعاون في فريق العلوم المثابرة ، والمتخصص في الأنهار في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا ، في البيان نفسه: "لقد تصرفت الرياح كمشرط قطعت قمم هذه الرواسب".

وأضاف لامب: "نرى رواسب مثل هذه على الأرض ، لكنها لم تتعرض أبدًا كما هي هنا على سطح المريخ". "الأرض مغطاة بالنباتات التي تخفي هذه الطبقات."

ويأتي الدليل المحتمل الإضافي على تدفق المياه القديمة بسرعة من Pinestand ، وهو تل يقع على بعد حوالي 0.28 ميل (0.45 كيلومتر) من Skrinkle Haven، ويتميز Pinestand بطبقات صخرية رسوبية ، يصل ارتفاع بعضها إلى 65 قدمًا (20 مترًا).