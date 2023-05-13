شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تخطط لخفض الإنفاق بمقدار 300 مليون دولار هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم Netflix خفض إنفاقها بمقدار 300 مليون دولار هذا العام، بحسب ما نقلته CNBC عن تقرير لـ Wall Street Journal.

ذكر التقرير أن قادة الشركة حثوا الموظفين على التحلي بالحكمة في إنفاقهم، بما في ذلك ما يتعلق بالتوظيف، لكنهم قالوا إنه لن يكون هناك تجميد للتوظيف أو تسريح إضافي للعمال.

في الشهر الماضي استطاعت نتفليكس أن تسجل نتائج أعمال خلال الربع الأول فاقت التوقعات، لكنها رؤيتها للربع الثاني كانت أقل من توقعات المحللين، مما يدل على التحديات التي تواجهها في السعي لتحقيق النمو.

قالت الشركة إنها عدلت إطلاقًا أوسع لخطة للقضاء على مشاركة كلمات المرور غير المصرح بها في الربع الثاني لإجراء تحسينات.

وقامت Netflix في يونيو بتسريح 300 موظف أو حوالي 4% من قوتها العاملة، في الجولة الثانية من تخفيضات الوظائف التي تهدف إلى خفض التكاليف.