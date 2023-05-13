تكنولوجيا: Nubia تستعد لإطلاق أول إصداراتها من الهواتف القابل للطي Nubia Z60 Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس العديد من الشركات في سوق الهواتف القابلة للطي، وتنضم Nubia قريباً بإصدارها الأول من هذه الفئة Nubia Z60 Fold.

ينطلق قريباً للأسواق هاتف Nubia Z60 Fold القابل للطي لينضم للمنافسة بين العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت على شبكة الإنترنت تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل إنطلاق الحدث الرسمي.

ولقد رصد Nubia Z60 Fold في التسريبات بنموذج رقم NX801J، ومن المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي في الربع الأخير من هذا العام.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يتميز Z60 Fold بشاشة AMOLED بحجم 7.3 إنش، كما يدعم الطي بتصميم يحاكي Galaxy Z Fold 4، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج من سلسلة Snapdragon 8، ومن المتوقع أن يكون المعالج المستخدم في هذا الإصدار Snapdragon 8 Gen 2 أو Snapdragon 8+ Gen 1.

أيضاً من المتوقع أن يتميز Nubia Z60 Fold بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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