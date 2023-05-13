تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف Oppo F23 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Oppo في 15 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo F23 5G، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف.

يضم Oppo F23 5G شاشة بتصميم مسطح مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بسماكة 8.2مم، ووزن 192 جرام، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم مقاوم للخدش وبصمات الأصابع.

أيضاً يدعم Oppo F23 5G رقاقة معالج Snapdragon 695، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت رام من الذاكرة الإفتراضية.

كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، من جانب أخر يأتي هاتف Oppo F23 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات microlens.

وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بدءاً من 18 من مايو بسعر يبدأ من 300 دولار تقريباً.

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