شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف زيادات الرواتب لموظفى الدوام الكامل فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة مايكروسوفت زيادات الرواتب للموظفين الذين يعملون بدوام كامل في 2023 وذلك بحسب بريد إلكتروني من الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا حسبما نقلت CNBC.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود مايكروسوفت لخفض التكاليف مع تباطؤ نمو الإيرادات وتراجع العملاء، حيث قامت الشركة بتسريح 10 آلاف موظف في يناير.

وأوضح الرئيس التنفيذي ساتيا نادالا أن هذه الخطوة ضرورية لتوليد "عائد كاف" للاستثمار في تحول النظام الأساسي الرئيسي نحو الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن الشركة رفعت بالفعل التعويضات المالية للعاملين في عام 2022.

وأضاف نادالا أن الشركة ستدرس رفع أسعار العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وذلك مع الحفاظ على برنامج المكافآت والأسهم ولكن دون ما أسماه بـ "الإفراط في التمويل".