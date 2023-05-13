تكنولوجيا: الكشف عن مكبرات الصوت الجديدة JBL Boombox 3 و Charge 5 مع اتصال Wi-Fi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم أحدث إصدار من مكبرات الصوت JBL Boombox 3 و Charge 5 الآن الاتصال اللاسلكي، فتوفر مكبرات الصوت المحمولة Charge 5 و Boombox الآن اتصالاً محسنًا مع التقليل من الاضطرابات عند بث المحتوى من الأجهزة المحمولة. وتدعم مكبرات الصوت الجديدة أيضًا الصوت عالي الدقة مع تشغيل 24 بت/96 كيلو هرتز.

ستتوفر مكبرات الصوت المحمولة JBL Boombox 3 Wi-Fi و JBL Charge 5 Wi-Fi في أوروبا أولاً. وبصرف النظر عن اتصال Wi-Fi، لا يوجد فرق كبير بين الإصدار الجديد من السماعات والإصدارات السابقة.

ومع النطاق الموسع الملازم لشبكة Wi-Fi، يمكنك الآن توصيل جهاز بعيد عن السماعة أكثر من قبل. وتدعم الأجهزة الآن أيضًا Apple AirPlay و Alexa MRM و Google Chromecast. كما تدعم أيضًا اتصال Bluetooth 5.3 والضبط الذاتي للحصول على صوت محسن.

يحتوي Boombox 3 Wi-Fi على خمسة مكبرات صوت، ومضخم صوت، واثنين من محركات متوسطة المدى. كما انه متوافق مع Dolby Atmos ويوفر ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل من الشحنة الواحدة. في حين يأتي JBL Charge 5 Wi-Fi بمضخمين، ومكبر صوت، ومحرك طويل المدى.

يمكن أن يعمل مكبر الصوت لمدة تصل إلى 20 ساعة مع الشحنة الواحدة. ويحتوي كلا الإصدارين JBL Charge 5 و Boombox 3 Wi-Fi على أغلفة سوداء يبرزها اللون الذهبي.

من المتوقع أن تصل الأجهزة إلى السوق الأوروبية خلال الأيام المقبلة. ويبلغ سعر جهاز Boombox 3 Wi-Fi حوالي 500 يورو بينما تبلغ تكلفة Charge 5 Wi-Fi حوالي 249 يورو. لا توجد مؤشرات في هذا الوقت على توافر الأجهزة في الأسواق الأخرى.

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