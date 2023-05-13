تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Redmi Max TV بحجم 90 بوصة ودقة 4K بسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Redmi رسميًا تلفزيونها الضخم ذو حجم 90 بوصة ودقة 4K؛ وهو تلفاز Redmi MAX، بسعر يبدأ من 7999 يوان فقط (حوالي 1150 دولارًا أمريكيًا).

تدعم الشاشة دقة 4K مع الإضاءة الخلفية لـ 100 منطقة، والتعتيم الدقيق بمستوى 4096، والشاشات التي تمت معايرتها في المصنع لكل وحدة، مما يوفر شاشة رائعة تنتج 10.7 مليار لون.

تأتي الشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز واتصال HDMI 2.1، مما يجعلها مناسبة جدًا للألعاب، كما انها تدعم ايضًا معدل التحديث المتغير (VRR) ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) للحصول على تجربة سلسة مع ألعاب AAA.

يتم تشغيل تلفزيون Redmi MAX بمعالج رباعي النواة A73 ويأتي مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائي و 32 جيجابايت للتخزين.

يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi 6، مما يضمن سرعات عالية للشبكة وزمن وصول منخفض. وتم تضمين نظام مكبر صوت عالي الطاقة بقوة 30 واط لتقديم تجربة Dolby Vision Panoramic Sound، مما يعزز التأثير السمعي البصري العام.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم متطلبات أعلى من حيث جودة الصورة والتكوين، تتوفر خيارات أخرى مثل Xiaomi TV ES Pro 90 بوصة وسلسلة Xiaomi Master، من بين آخرين.

ومع ذلك، يعد تلفزيون Redmi MAX خيارًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة شاشة ضخمة دون إنفاق الكثير من المال.

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