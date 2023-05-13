تكنولوجيا: رصد جهاز iQOO Pad في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Vivo لإطلاق أول الأجهزة اللوحية بعلامتها الفرعية iQOO، ولقد رصد جهاز iQOO Pad في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

لم تكشف Vivo عن الموعد الرسمي المقرر لكشف النقاب عن جهاز iQOO Pad اللوحي، إلا أن التسريبات قدمت بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

ولقد ظهر الجهاز اللوحي في منصة 3C بنموذج رقم “PA2373”، كما يدعم الجهاز شحن FlashCharge بقدرة 44W والذي سجل في منصة 3C بنموذج رقم V4440L0B1-CN.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن جهاز iQOO Pad يأتي بتصميم ومواصفات تحاكي Vivo Pad2.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يضم iQOO Pad رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus التي ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر.

ومن المتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم جودة عرض 2.8K.

ويضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10000 mAh، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في 23 من مايو.

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