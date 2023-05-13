تكنولوجيا: الكشف عن بروجكتور LG ProBeam BU60PSM مع نسبة أبعاد فائقة تبلغ 21:9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG عن أحدث جهاز عرض لها، وهو LG ProBeam Bu60PSM في الولايات المتحدة. يتميز جهاز العرض الجديد فائق السطوع بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 وما يصل إلى 6000 لومن ANSI.

ويمكن لجهاز العرض الجديد الاتصال بأجهزة الإدخال عبر البلوتوث وهو متوافق مع HDBase T. كما تم تجهيز LG ProBeam BU60PSM أيضًا بمكبرات صوت استريو بقوة 5 واط للحصول على صوت لائق.

يأتي جهاز العرض الجديد من LG مناسب تمامًا للاستخدام في غرفة الاجتماعات أو تطبيقات الأعمال الأخرى. وهو يتميز بإخراج 4K UHD الأصلي الذي تم تحسينه بشكل أكبر من خلال نسبة أبعاد 21:9.

ومن الأسهل استخدام جهاز العرض لعرض مستندات متعددة نظرًا لدقة عرضه الكبيرة. ويمكن أيضًا دمجه للعمل مع تطبيقات أخرى مثل Microsoft Teams و Zoom لاجتماعات الفيديو.

يمكن أن يوفر مصدر ضوء الليزر لجهاز العرض LG BU60PSM ما يصل إلى 20000 ساعة من التشغيل. ويمكن لجهاز العرض عرض صور يصل عرضها إلى 300 بوصة. يمكن ايضًا للجهاز إخراج صورة بعرض 100 بوصة من مسافة تتراوح بين 9.4 إلى 15.2 قدمًا.

علاوةً على ذلك، يدعم جهاز العرض وظيفة HDR10 مع نسبة تباين تبلغ 3000000:1. ويتميز جهاز العرض بعدة منافذ بما في ذلك HDMI و USB-A و RJ45.

يعمل جهاز العرض على WebOS الذي يوفر متصفح الويب والوصول إلى العديد من التطبيقات للأداة الذكية.

يأتي جهاز البروجيكتور فائق الدقة LG ProBeam BU60PSM في الولايات المتحدة بسعر 4199 دولارًا أمريكيًا. لا توجد تفاصيل حول التوفر العالمي في الوقت الحالي.

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