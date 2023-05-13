تكنولوجيا: Tesla تستمر في إستدعاء السيارات من السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Tesla خلال الفترة الماضية في إستدعاء السيارات من السوق الصيني نتيجة لمشكلة في المكابح، ولقد وصل عدد السيارات التي تم سحبها من السوق الصيني إلى 1.1 مليون سيارة حتى الآن.

كشف تقرير “CnEVPost” عن إستدعاء Tesla لجميع سيارات الشركة في السوق الصيني، وهي أكبر عملية إستدعاء قامت بها Tesla حتى الآن.

ولقد دفعت مشكلة قوة المكابح في السيارات المباعة في السوق الصيني إلى جانب نمط الدواسة الأحادية الجهات المختصة في السوق الصيني إلى تنويه Tesla إلى أن هذا النمط يؤدي إلى حوادث خطيرة، مما يتطلب الشركة في البحث عن طريقة جديدة لتطبيق عملية الكبح المتجدد.

ومن المقرر أن تبدأ تيسلا في معالجة نمط المكابح في سيارات الشركة في السوق الصيني عبر تحديث يتم إصداره من الشركة لبرمجيات كافة السيارات المتأثرة بالمشاكل التي رصدت مؤخراً، كما وجهت شركة Tesla تحذير للمستخدمين في حالة الضغط على دواسة المكابح لفترة طويلة.

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