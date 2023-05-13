تكنولوجيا: Honda تبدأ المنافسة في السوق الأوروبي بسيارتها الكهربائية e:Ny1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honda النقاب عن سيارة e:Ny1 الكهربائية التي تنافس سيارات TeslaوKia في السوق الأوروبي، والتي تدعم قطع مسافة 256 ميل.

تبدأ هوندا منافسة جديدة في سوق السيارات الكهربائية مع سيارة e:Ny1 التي تضم بطارية بقدرة 68.8 kWh، كما تدعم قطع مسافة 256 ميل، وتضم محرك بقدرة 201 حصان.

وتوضح الصور الرسمية لسيارة Honda e: Ny1 تصميم السيارة المميز بغطاء قصير لمحرك السيارة، وأيضاً تصميم طويل لسقف السيارة الذي ينحدر للأسفل بتصميم Fastback بحجم كبير.

كما يظهر التصميم الداخلي لسيارة e:Ny1 بمساحة واسعة وتجهيز جيد، أيضاً يتوسط قمرة القيادة في السيارة شاشة عمودية بخاصية اللمس وحجم 15.1 إنش، والتي توضح مهام ومعلومات السيارة، بينما يتم دمج الأزرار وأدوات التحكم في عجلة القيادة.

ومن المقرر أن تدعم بطارية السيارة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 45 دقيقة.

يذكر أن Honda لم تكشف عن موعد إطلاق السيارة للأسواق أو سعر سيارة e:Ny1 الكهربائية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن السيارة ستنطلق للسوق الأوروبي لاحقاً هذا العام.

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