تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصدار خاص من هاتف Galaxy S23 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن إصدارها الخاص Galaxy S23 Ultra الذي ينطلق بمواصفات خاصة للذاكرة وسعة التخزين، كما يتوفر مع ساعة Galaxy Watch5 الذكية وشاحن لاسلكي.

ينطلق الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S23 Ultra اليوم في سوق فيتنام باللون الأسود Phantom، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تقدم سامسونج الهاتف في مجموعة تتضمن ساعة Galaxy Watch5 الذكية باللون الأزرق Sapphire وبحجم 44مم، كما تتضمن المجموعة شاحن لاسلكي مزدوج بقدرة 15W.

وتقدم سامسونج المجموعة كاملة من الإصدار الخاص Galaxy S23 Ultra بسعر 1365 دولار، وهو مستوى تسعير أقل من شراء الهاتف والمنتجات الأخرى بشكل مستقل حيث يصل سعر الشراء بشكل مستقل إلى 1755 دولار.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S23 Ultra للشراء في سوق فيتنام بدءاً من 31 من مايو عبر موقع سامسونج الرسمي.

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