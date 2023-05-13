تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر Vivo S17e قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة لملصق إعلاني عن تصميم ومواصفات هاتف Vivo S17e قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة Vivo قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة Vivo S17 في السوق الصيني، والتي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة، ولقد سلطت أحدث التسريبات المصورة الضوء على إصدار Vivo S17e.

ولقد ظهر هذا الإصدار بالفعل خلال الفترة الماضية في منصة Geekbench، و3C، وأيضاً منصة جوجل بلاي، والتي أوضحت المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

وتقدم التسريبات المصورة مزيد من التفاصيل حول الهاتف الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً يضم Vivo S17e مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف S17e رقاقة معالج Dimensity 7200، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويتميز هذا الإصدار بقدرة بطارية 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يكشف الملصق الإعلاني عن سعر الهاتف 353 دولار للنموذج الرئيسي.

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