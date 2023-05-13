شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلل إلكتروني يستهدف بيانات 237 ألفاً من موظفي الحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت عملية تسلل إلكتروني وزارة النقل الأميركية والتي تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين بحسب ما نقلته CNBC عن رويترز.

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.

ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.

وأخطرت وزارة النقل الكونجرس أمس الجمعة في رسالة بريد إلكتروني أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.

وأضافت أنها تحقق في الأمر ومنعت الوصول إلى نظام مستحقات الانتقالات لحين تأمينه وتشغيله مجدداً.