شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول محطة فضاء تجارية للسياحة خارج كوكب الأرض فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم ملياردير جديد إلى سباق الفضاء، الذي سيطلق أول محطة فضاء تجارية على الإطلاق في عام 2025، فقد أعلن جيد ماكالب Jed McCaleb، الرئيس التنفيذي لشركة Vast، أنه يعمل مع شركة SpaceX التابعة لـ Elon Musk لإرسال Haven-1 إلى الفضاء ونقل رواد الفضاء من وإلى المركبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعرف ماكالب، الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 2.4 مليار دولار، بتطويره أول بورصة شرعية للعملات المشفرة، لكنه يفكر الآن في ما هو أبعد من ذلك.

ستكون المحطة المدارية موطنًا لطاقم مكون من أربعة أفراد، والذي قد يشمل رواد فضاء وأفراد، لكن لم يتم الكشف عن تكلفة كل مقعد.

لم تقم أي شركة خاصة على الإطلاق ببناء ونشر محطة فضائية، مما يجعل Vast الأولى في التاريخ إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.

قال ماكالب في بيان: "يسر Vast أن تنطلق في هذه الرحلة لإطلاق أول محطة فضاء تجارية في العالم، Haven-1، وطاقمها الأول، Vast-1".

وأضاف ماكالب: "نحن ممتنون لـ SpaceX على هذه الشراكة المثيرة التي تمثل الخطوات الأولى في رؤية Vast طويلة المدى لإطلاق محطات فضائية في مدار الأرض وما بعده."

مكالب هو مبرمج أمريكي ورجل أعمال معروف بتأسيسه منصة تبادل العملات المشفرة Mt.Gox في عام 2010، وسيدعم تطوير المركبة الفضائية وخصص 300 مليون دولار للشركة.

تم تصميم Haven-1 لتناسب أربعة من أفراد الطاقم، مع توفير مساحة لإجراء مهام العلوم والبحوث والتصنيع في الفضاء، وسيشمل الهيكل أيضًا الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi على متن المركبة وغرفة مخصصة للتمرين والراحة.

سيتم إطلاق الطاقم المكون من أربعة أفراد داخل كبسولة SpaceX دراجون، والتي نقلت رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وافقت شركة SpaceX على توفير تدريب رواد الفضاء وبدلات فضاء وغيرها من الخدمات الضرورية لإرسال أول طاقم إلى المركبة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات في الفضاء.

وستصبح السياحة الفضائية قريبًا جزءًا من حياتنا، حيث ينفق المليارديرات أموالهم لإرسال الشخص العادي إلى المدار.