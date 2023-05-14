شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توسع عمل ميزة Edge Workspaces والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن المعاينة العامة للمؤسسات الخاصة بها لمساحات عمل مايكروسوفت إيدج العام الماضي، وبدأت في طرحها على عدد قليل جدًا من المستخدمين، حاليا قامت الشركة بتوسيع الميزة لتشمل العرض العام المحدود وإتاحتها لمزيد من مستخدمي Edge.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول Edge Workspaces

تعد Microsoft Edge Workspaces في الأساس أداة تعاون مصممة لمتصفح إيدج، تهدف الميزة، إلى السماح للمستخدمين بإنجاز المزيد من المهام وتعدد المهام بشكل أفضل مع الأصدقاء والزملاء والعائلة.

تصبح مساحات عمل إيدج أرضية مشتركة لجميع الأبحاث والأفكار والاقتراحات دون الحاجة إلى مشاركة الروابط والمستندات والاقتراحات في التطبيقات والخدمات المختلفة ثم تجميعها معًا لإنشاء خطة أو إكمال مشروع.

باستخدام Edge Workspaces ، ستكون جميع علامات التبويب والاقتراحات والأفكار والروابط وما إلى ذلك متاحة لجميع المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من مساحة عمل Edge المحددة.

تتيح Edge Workspaces للمستخدمين إنشاء مساحة في المتصفح مخصصة لمهمة معينة ، دعنا مشروع مكتبي ، باسم منفصل وعلامات تبويب ومفضلة.

يمكن للمستخدمين إنشاء مساحات عمل متعددة لموضوعات مختلفة يعملون عليها ومشاركتها مع مستخدمين آخرين يمثلون جزءًا من تلك المشاريع أو الخطط.

يمكن للمستخدمين إنشاء عرض واحد مشترك لصفحات الويب والمستندات الخاصة بمجموعتك ضمن نافذة متصفح ، مع تحديثات في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا إنشاء مستند مشترك للتعاون في أنشطة وخطط الرحلة.

يتم تحديث مساحة العمل في الوقت الفعلي، ما يعني أنه حتى إذا كان المستخدمون الآخرون نشطين، فيمكنهم المتابعة من حيث توقفوا وستكون جميع التحديثات متاحة لهم عند عودتهم.

ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك باستخدام مايكروسوفت إيدج الإصدار 111.0.1661.51 (أو أعلى).

أنشئ حساب مايكروسوفت جديدًا، إذا لم يكن لديك حساب.

ستتلقى 5 دعوات لإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة للانضمام إلى المعاينة.

تتوفر مساحات العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.