شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيبك جيمز تصدر تحديثًا يعمل على آبل سيليكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح Unreal Engine 5 لمنشئ فورتنايت من إيبك جيمز لأي شخص ببناء عوالم ثلاثية الأبعاد بسرعة، ليس فقط للألعاب، ولكن للمجموعات الافتراضية في هوليوود وغيرها، اعتمد مستخدمو ماك الجدد على تقنية Rosetta لتشغيلها، لكن إيبك أصدرت تحديثًا جديدًا للإصدار 5.2، يعمل على آبل سيليكون، قد يسمح بتحسين الأداء بشكل ملحوظ على أجهزة M1 و M2 Mac.

كذلك كشفت إيبك النقاب عن تطبيق آيباد جديد للإنتاج الافتراضي الذي يعمل مع محرر Unreal Engine's ICVFX (In-Camera VFX).

وقالت الشركة إنها توفر "واجهة سهلة الاستخدام تعمل باللمس لعمليات المسرح مثل تصنيف الألوان، ووضع بطاقة الضوء، ومهام إدارة nDisplay من أي مكان داخل وحدة تخزين LED"، فهو يتيح لـ DPs و VFX وغيرهم تعديل الإضاءة والمزيد على مجموعات افتراضية من واجهة بسيطة ومحمولة.

التحديث مثير للاهتمام في سياق نزاع آبل ضد الاحتكار مع إيبك جيمز على عمولات فورتنايت في متجر التطبيقات.

فازت آبل إلى حد كبير في تلك المعركة، حيث وجدت لجنة الاستئناف أن الشركة لم تكن محتكرة في توزيع تطبيقات iOS.

في عام 2020 حاولت شركة آبل تعليق حساب مطور إيبك جيمز، ولكن تم حظر هذه الخطوة لاحقًا من قبل أحد القضاة.

تشتمل الميزات الجديدة الأخرى التي تم تقديمها مع تحديث Unreal Engine 5.2 على "إطار عمل إنشاء المحتوى الإجرائي" الذي يتيح لك ملء المشاهد الكبيرة بأصول Unreal Engine التي تختارها، مما يجعل بناء عوالم كبيرة أسرع.

وهناك ميزة أخرى تسمى Substrate تتيح إنشاء المواد مع مزيد من التحكم في شكل ومظهر الكائنات المستخدمة في تطبيقات الوقت الفعلي مثل الألعاب أو لإنشاء محتوى خطي، كلك أثبتت إيبك أن استخدام النسخة التجريبية السابقة من Rivian، مما أعطى وظيفة طلاء ذات مظهر معدني لشاحنة R1T الكهربائية.