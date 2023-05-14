شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تعقد شراكة لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت إنتل العالمية و Boston Consulting Group (BCG) لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية (Gen AI) لعملاء المؤسسات، تهدف الشراكة إلى استخدام قدرات أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي الشاملة من إنتل لتقديم حلول مخصصة ومملوكة بالكامل مع ضمان خصوصية وأمن البيانات الحساسة.

تستخدم BCG كمبيوتر إنتل عملاق مدعوم بمعالجات Intel Xeon Scalable ومسرعات أجهزة Habana Gaud المحسّنة بالذكاء الاصطناعي. بصرف النظر عن ذلك ، تستخدم الشركة أيضًا برامج سحابية هجينة جاهزة للإنتاج.

يدعم نظام إنتل نموذج GenAI من BCG الذي يقدم رؤى تستند إلى أكثر من 50 عامًا من البيانات شديدة السرية والملكية.

بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من جميع التدريبات والاستنتاجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل المحيط الأمني لمجموعة بوسطن الاستشارية.

قالت ساندرا ريفيرا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي في إنتل: "يتطلب الذكاء الاصطناعي التوليدي نهجًا ديمقراطيًا حقًا يتيح خيارًا أكثر أمانًا وقابلية للتوسع حتى تتمكن الشركات من الاستفادة بأمان من التكنولوجيا".

"يتيح لنا تعاوننا مع BCG مساعدة العملاء على إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدية تتطلب تقنية محسّنة عبر المجموعة بأكملها داخل محيط الأمان الذي يختارونه تمامًا."

يقول Suchi Srinivasan ، المدير الإداري والشريك في BCG: "يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجالًا ناشئًا وديناميكيًا ، مما يعني أنه يجب على المؤسسات اختيار التكنولوجيا المناسبة لتشغيل رحلة GenAI الخاصة بهم". "يجب أن تكون التكنولوجيا على مستوى المؤسسات منذ اليوم الأول وتسمح بالخصوصية والأمان وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع. سيمكن تعاوننا مع إنتل الشركات من تطوير مزايا تنافسية عبر حلول GenAI المخصصة أثناء التنقل بعناية بين الأشخاص والعمليات ، وتغييرات السياسة المطلوبة لاشتقاق أقصى قيمة من هذه الحلول التحويلية. "