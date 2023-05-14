شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف الفرق بين Google AI search و Bard chatbot وأبرز مميزاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمرها السنوي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، عرضت جوجل منتج بحث أساسي محدث يتضمن المزيد من الذكاء الاصطناعي (AI) في إجاباتها حيث تتطلع الشركة إلى إزالة الشكوك بأنها تفقد مكانتها أمام بحث Bing الذي تدعمه، Microsoft OpenAI.

و قالت Google إنها قامت الآن بتضمين أحدث تقنياتها للذكاء الاصطناعي في 25 منتجًا ، بما في ذلك تحديثات البحث وميزة لمساعدة المستخدمين على كتابة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail، وقال ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، في المؤتمر: "بعد سبع سنوات من رحلتنا كشركة الذكاء الاصطناعي أولاً ، نحن في نقطة انعطاف مثيرة"،"مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، نتخذ الخطوة التالية ، بنهج جريء ومسؤول ، نحن نعيد تصور جميع منتجاتنا."

وتمتلك الشركة روبوت محادثة Bard يتنافس مع ChatGPT ، chatbot من OpenAI ، لكن الشركة لا تقدمه في بحثها، ويبدو أن Google تتخذ نهجًا مدروسًا بدرجة أكبر، حيث لم تقم الشركة بتضمين chatbot ، حيث يمكن أن تشكل خطر اختلاق معلومات خاطئة ، في محرك البحث الخاص بها.

وبدلاً من ذلك ، قالت Google إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بعض الإجابات ، والتي ستدعمها مواقع ويب موثوقة ، وستستمر أيضًا في تضمين الإعلانات في الردود، يُطلق على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تأتي إلى بحث Google اسم تجربة البحث التوليدية.

متى يستخدم المستخدمون Google ومتى يستخدمون Bard؟

قالت الشركة إنه لا يزال يتعين استخدام بحث Google التقليدي للعثور على المعلومات والبحث عنها ، مثل البحث عن مكان أو البحث عن شيء للشراء أو مكان للذهاب إليه، أما Bard هو روبوت محادثة له شخصية يمكنها إجراء محادثات شبيهة بالبشر، لذلك الغرض منه هو استخدامه للتعاون الإبداعي ، على سبيل المثال لكتابة تعليق لصورة أو خطاب ترحيبي لحدث أو أكثر من ذلك.

كيف تغير الذكاء الاصطناعي بحث جوجل؟

ستظل الصفحة الرئيسية لـ Google تبدو وتتصرف بالطريقة التي هي عليها الآن ، باستخدام شريط البحث المألوف هذا. سيكون الاختلاف في الإجابات. هذا يعني أنه إذا اكتشفت Google الجديدة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للإجابة على استعلام ، فإن الجزء العلوي من صفحة النتائج سيعرض الاستجابة التي تم إنشاؤها بواسطة AI، وستبقى الروابط التقليدية للويب.

كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من الدخول إلى "وضع المحادثة" الجديد المشابه لـ Bard. مثل ChatGPT أيضًا ، سوف يتذكر أسئلة المستخدم السابقة حتى يتمكن من طلب المتابعة بسهولة أكبر.

لا يزال Google محرك بحث ولم يصبح روبوت محادثة

يشير Google أيضًا إلى أن وضع المحادثة هذا ليس مصممًا ليكون روبوت محادثة ذو شخصية. الغرض منه هو فقط المساعدة في تحسين نتائج البحث. لن تحتوي الردود مطلقًا على عبارة "I" ، على عكس Bard و ChatGPT.

أين يمكنك تجربة بحث Google الجديد؟

لا يمكن لمستخدمي الإنترنت حتى الآن استخدام بحث Google مع الذكاء الاصطناعي. سيحصل المستهلكون الأمريكيون على حق الوصول إلى تجربة البحث التوليدية في الأسابيع المقبلة من خلال قائمة الانتظار. خلال المرحلة التسجيلية ، ستراقب Google جودة نتائج البحث وسرعتها وتكلفتها.