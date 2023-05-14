شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطالب المستخدمين بتعطيل أدوات منع الإعلانات أو "الدفع" مقابل الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت منصة يوتيوب مستخدميها بإيقاف تشغيل أدوات منع الإعلانات أو شراء اشتراك مميز لمشاهدة مقاطع الفيديو، حيث تم رصده لأول مرة بواسطة مستخدم Reddit، إذ يعرض يوتيوب نوافذ منبثقة لبعض المستخدمين "غير مسموح باستخدام أدوات حظر الإعلانات".

وتقول النافذة المنبثقة: "يبدو أنك ربما تستخدم مانع الإعلانات. تسمح الإعلانات لموقع يوتيوب بالبقاء مجانيًا لمليارات المستخدمين حول العالم"، وعند عرض النافذة المنبثقة ، يتوفر للمستخدمين خياران. يمكنهم إما تعطيل أداة حظر الإعلانات الخاصة بهم لعرض يوتيوب ، بحيث يمكن عرض الإعلانات أو يمكنهم الاشتراك في يوتيوب Premium للتخلص من الإعلانات مرة واحدة والجميع.

وتضيف الرسالة "يمكنك استخدام يوتيوب Premium بدون إعلانات ، ولا يزال بإمكان منشئي المحتوى الحصول على أموال من اشتراكك".

وقد يتجاهل الأفراد الذين يواجهون النافذة المنبثقة الخيارات المعروضة ويغلقون النافذة المنبثقة لمواصلة حظر الإعلانات من خلال أداة حظر الإعلانات، هناك أيضًا رابط متاح لأولئك الذين لا يستخدمون أداة حظر الإعلانات ولكنهم تلقوا المطالبة ، حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن اكتشاف خاطئ.

ووفقًا لموظف يوتيوب الذي تحدث مع فريق الإشراف على يوتيوب ، فإن هذه "تجربة" حاليًا ، ويوتيوب فقط يجرب ميزة حظر برامج حظر الإعلانات، وقالوا عبر البريد الإلكتروني: "نجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات منع الإعلانات على السماح بالإعلانات على يوتيوب أو تجربة يوتيوب Premium".

وقال متحدث باسم Google لـ IGN: "اكتشاف مانع الإعلانات ليس جديدًا ، والناشرون الآخرون يطلبون بانتظام من المشاهدين تعطيل أدوات منع الإعلانات"، وقال أحد مستخدمي Reddit: "كان إعلان واحد قبل كل مقطع فيديو جيدًا، لكنهم أصبحوا جشعين وبدأوا في تشغيل عدة إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية ، وذلك عندما ذهبت لحظر الإعلانات"، "ليس هناك أي فرصة لأنني ألغي تنشيطه أو أدفع مقابل Premium الآن ، فقد أبحرت تلك السفينة."

ويعد قرار يوتيوب بحظر برامج حظر الإعلانات مفهوم تمامًا، حيث تمنع أدوات منع الإعلانات الأرباح الناتجة عن مقاطع الفيديو لمنشئي المحتوى. ومع ذلك ، يشعر المستخدمون بالإحباط بشكل متزايد من العدد المتزايد للإعلانات ؛ يجب أن يشاهدوا إعلانات لمدة 30 ثانية قبل بدء الفيديو.