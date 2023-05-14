شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "القنوات" المنتظرة من واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب مؤخرًا القدرة على تعديل الرسائل المرسلة إلى بعض مختبري الإصدارات التجريبية، وظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يشير إلى أن التطبيق المملوك لشركة Meta يعمل على ميزة لتقديم القنوات، وبالنسبة لأولئك الذين قد يكونون غير مدركين، تتيح ميزة القنوات للمستخدمين بث المعلومات دفعة واحدة.

وكشف تقرير صادر عن WABetaInfo عن أن واتس آب يواصل العمل على ميزة القنوات الخاصة به لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة عند إصداره، وقد أصدر تطبيق المراسلة الشهير الآن ميزة لمختبري واتس آب beta على أندرويد، ويمكن لمختبري النسخة التجريبية مع أندرويد الإصدار 2.23.10.14 الآن تجربة ميزة القنوات على واتس آب.

وقد شارك WABetaInfo أيضًا لقطة شاشة للميزة القادمة، وحسب لقطة الشاشة المشتركة ، سيتم استبدال علامة التبويب "الحالة" في التطبيق بعلامة التبويب "التحديثات" التي ستكون موطنًا للحالة والقنوات، و"باستخدام ميزة القنوات، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمك أكثر ، وستظهر الموضوعات التي تتابعها في هذا القسم من التطبيق.

وعند إنشاء قناة ، تكون خصوصيتك محمية دائمًا لأن متابعي القناة لا يمكنهم رؤية اسمك ورقم هاتفك ، وصورة الملف الشخصي، وحول جعل القنوات مكانًا خاصًا جديدًا، بحسب التقرير، وباستخدام القنوات ، يمكنك مشاركة التحديثات التي تهم جمهورًا معينًا، ويمكنك التواصل مع عدد غير محدود من المتابعين لمشاركة الأخبار والأحداث والمزيد.

ومع ذلك، لاحظ أنه بينما يشير التطبيق إلى أن القناة يمكن أن يكون لها عدد غير محدود من المتابعين ، لا يمكننا ضمان عدم وجود حد محدد مسبقًا، ويجب ملاحظة أن الميزة في مرحلة الاختبار حاليًا ومن المتوقع أن يتم إصدارها للجميع في الأيام المقبلة.





يمكن لمستخدمي واتس آب الآن تحرير الرسائل المرسلةوفقًا لـ WABetaInfo ، يختبر واتس آب حاليًا القدرة على تحرير الرسائل المرسلة، مع إتاحة الميزة لاختيار مختبري الإصدار التجريبي، ويمكن العثور على هذه الميزة الجديدة في خيارات قائمة الرسائل، حيث يمكن للمستخدمين اختيار تعديل رسائلهم المرسلة ، وبالتالي فتح نافذة جديدة لتعديل المحتوى.

وإذا تم تمكينه لحساب واتس آب الخاص بك ، فيمكنك تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كل من الدردشات الفردية والجماعية وإجراء تعديلات متعددة. الميزة محدودة حاليًا للاختبار التجريبي على واتس آب Web.