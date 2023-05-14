شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاركة جوجل Calendar مع شخص ما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تقويم جوجل عبارة عن خدمة تقويم لإدارة الوقت وجدولة التقويم طورتها جوجل في يوليو 2009، وقد قامت الشركة بتصميمها للويب وكذلك لتطبيقات الجوال لأجهزة Android وiOS، وباستخدام تقويم جوجل، يمكن للمستخدمين إنشاء الأحداث القادمة وتعديلها، ضع في اعتبارك أنه لا يمكن مشاركة التقويمات من تطبيق تقويم جوجل.

ويمكن لمستخدمي تقويم جوجل مشاركة التقويم مع أشخاص محددين أو مشاركين داخل المؤسسة أو جهات اتصال غير معروفة أيضًا. في دليل الكيفية هذا، سنوجهك حول كيفية مشاركة التقويم مع أشخاص محددين وعامة الناس.

لمشاركة تقويم مع أشخاص محددين اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تقويم جوجل على جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول.

2. ابحث عن قسم "تقاويمي" على اليمين. لتوسيعه، انقر فوق السهم لأسفل.

3. الآن ، مرر مؤشر الماوس فوق التقويم الذي تريد مشاركته، وانقر فوق المزيد، متبوعًا بالإعدادات والمشاركة.

4. ضمن "مشاركة مع أشخاص محددين"، انقر على إضافة أشخاص.

5. أضف عنوان البريد الإلكتروني لشخص أو لمجموعة جوجل. استخدم القائمة المنسدلة لضبط إعدادات الأذونات الخاصة بهم.

6. انقر فوق إرسال.

7. سيتعين على المستلم النقر فوق الارتباط المرسل بالبريد الإلكتروني لإضافة التقويم إلى قائمتهم.

لدى جوجل نصيحة لك

لمشاركة تقويم لا تملكه، يلزمك مطالبة المالك بمنحك إذن "إجراء التغييرات وإدارة المشاركة".

لمشاركة التقويم مع الجمهور، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تقويم جوجل على جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول.

2. ابحث عن قسم "تقاويمي" على اليمين. لتوسيعه، انقر فوق السهم لأسفل.

3. بعد ذلك ، مرر مؤشر الماوس فوق التقويم الذي تريد مشاركته، ثم اتبعت "المزيد" ثم "الإعدادات" للمشاركة.

4. ضمن "أذونات الوصول"، حدد إتاحة للجمهور.

5. بجوار "إتاحة للجمهور"، اختر مستوى الوصول الذي تريد منحه في القائمة المنسدلة.