شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Microsoft 365 Copilot تحصل على ميزات جديدة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت ميزات جديدة لـ 365 Copilot التي توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية لمجموعة تطبيقات Office التابعة للشركة، والتي تتضمن Microsoft Word و Microsoft PowerPointو Microsoft Excel وما شابه ذلك، حيث أعلنت الشركة أيضًا أنها تتيح الوصول إلى المزيد من المستخدمين لتجربة ميزات Microsoft 365 Copilot.

وكشفت Microsoft النقاب عن Copilot ومضيفه من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، المدعومة بنماذج اللغات الكبيرة ، لتطبيقات Microsoft Office في مارس، وتهدف هذه القدرات إلى توفير حلول إنتاجية ، مثل إعداد مسودة بريد إلكتروني، وإنشاء عرض تقديمي كامل لعرض الشرائح من موجه نصي ، وتحويل الإحصائيات المستندة إلى النص إلى بيانات مرئية، من بين أشياء أخرى.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft :"هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سوف يزيل عناء العمل ويطلق العنان للإبداع، وهناك فرصة هائلة للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تخفيف الديون الرقمية، وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتمكين الموظفين".

ميزات جديدة في Microsoft 365 Copilot

أعلن صانع Windows عن بعض الميزات الجديدة التي ستصل إلىCopilot، وبفضل تكامل أداة إنشاء الصور DALL-E منOpenAI ، سيتلقى Copilot الآن القدرة على إنشاء صور لتكملة عروض PowerPoint التقديمية الخاصة بهم.

وفيOutlook ، سيوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن نصائح واقتراحات لتحقيق نغمة معينة أثناء كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وعلاوة على ذلك ، سيتمكن تطبيق OneNote من ابتكار المسودات والقوائم والمعلومات المنظمة والمزيد بناءً على مطالبة المستخدم.

ولتسهيل التعاون، سيتم توفير Copilot in Whiteboard لاجتماعات Microsoft Teams. سيمكن ذلك المشاركين من استخدام الموجهات لتبادل الأفكار وتنظيمها أو لإنشاء تصميمات ذات صلة. أخيرًا ، سيتم أيضًا دمج Copilot في Viva Learning لمساعدة المستخدمين على إعداد خطط التعلم الشخصية الخاصة بهم.

طرح Microsoft 365 Copilot لعملاء محددين

أعلنت الشركة أيضًا عن برنامج Microsoft 365 Copilot Early Access الذي سيمكن المزيد من العملاء من اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي هذه في مجموعة تطبيقات الشركة، وأكدت Microsoft أن إجمالي 600 من عملاء المؤسسات من جميع أنحاء العالم سيحصلون على ميزات Copilot.