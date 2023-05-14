تكنولوجيا: جهاز Lenovo Yoga Pro 7 14 يقدم أفضل آداء في الألعاب مع كرت الشاشة GeForce RTX 4050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو جهاز Yoga Pro 7 بإختيار يضم كرت الشاشة GeForce RTX 4050 والذي يدعم تشغيل الألعاب بدقة 1080 بيكسل عند معدل تحديث 120 Hz بأفضل آداء.

تنتقل لينوفو بجهاز Yoga Pro 7 14 إلى مستوى جديد في آداء أجهزة الألعاب المحمولة التي تدعم تشغيل الألعاب، ويتوفر الجهاز بأكثر من إختيار في التكنوينات التي تبدأ من معالج AMD Ryzen 7 7735HS في النموذج الرئيسي مع كرت الشاشة Radeon 680M بسعر 1000 دولار تقريباً.

إلا أن الإختيار الأمثل لتجربة مميزة في الألعاب يتوفر مع كرت الشاشة GeForce RTX 4050 ورقاقة معالج Intel Core i7-13700H، حيث تحول هذه التكوينات الجهاز المميز بحجم 14 إنش، إلى جهاز إحترافي للألعاب.

أيضاً رغم أن رقاقة GeForce RTX 4050 المستخدمة في هذا الإصدار لا تصل إلى قدرة 95W على غرار أجهزة الألعاب الكبيرة، حيث يتيمز كرت الشاشة المستخدم في الجهاز بقدرة 55W كحد أقصى، إلا أنه يقدم أفضل آداء في تشغيل الألعاب بدقة 1080 بيكسل بأعلى إعدادات.

وتتميز شاشة هذا الإصدار بتصميم معتم بحجم 14 إنش وجودة عرض 3K، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz بإستجابة سريعة في الألعاب.

كما تدعم شاشة الجهاز تغطية ألوان P3، وتقدم أفضل آداء في دقة الألوان، لذا يمكن أن تقدم الدعم الجيد للمستخدم في مهام تحرير الفيديو والصور.

وفي إستهلاك الطاقة يمكن لجهاز Lenovo Yoga Pro 7 14 أن يدعم عمر شحن يتراوح بين 7 إلى 10 ساعات وفقاً لمستوى سطوع الشاشة.

أيضاً تقدم لينوفو هذا الإصدار بسعر 1500 دولار، لذا مع كرت الشاشة GeForce RTX 4050 يمكن لجهاز Lenovo Yoga Pro 7 14 أن يكون إختيار جيد بتصميم صغير الحجم لدعم المستخدمين في الألعاب ومهام التحرير.

المصدر

اعلان





