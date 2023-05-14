تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الموعد المتوقع لإطلاق جهاز Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لكشف النقاب عن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب المحمول Nintendo Switch 2.

تستعد شركة Nintendo لإطلاق جيل جديد من أجهزة Switch، ولقد قدمت عدد من التسريبات التي نشرت مؤخراً تفاصيل حول الموعد المنوقع للحدث القادم.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Nintendo تخطط للإعلان الرسمي عن Switch 2 في حدث يعقد في نهاية شهر أبريل من هذا العام.

بينما عادت تسريبات جديدة لتقدم موعد جديد متوقع للكشف عن جهاز الألعاب خلال فعاليات “GamesCom 2023” التي تعقد في الفترة بين 23 إلى 27 من شهر أغسطس.

من جانب أخر جاءت تفاصيل من Sharp حول إصدار جديد من أجهزة الألعاب المحمولة ينطلق في وقت لاحق هذا العام، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيكون جهاز PlayStation نموذج “Q Lite” من سوني.

أيضاً أشارت تفاصيل جاءت من Tencent إلى أن جهاز الألعاب المحمول هو إصدار جديد من أجهزة Nintendo، لذا أشارت عدد من التقارير إلى أن الجهاز المرتقب هو Switch 2.

وتعمل شارب على إنتاج شاشات LCD وأيضاً شاشات OLED، لذا قد تقدم Nintendo هذا العام إصدار Switch 2 Lite أو Switch 2 بشاشة OLED.

ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الموعد المتوقع لإطلاق Switch 2 سيكون في 14 من شهر نوفمبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار Nintendo القادم من أجهزة الألعاب المحمولة.

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