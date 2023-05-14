تكنولوجيا: هاتف HTC U23 Pro 5G ينطلق رسمياً في 18 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت HTC إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف HTC U23 Pro 5G الذي يكشف عنه رسمياً في حدث يعقد في 18 من مايو.

شغل هاتف HTC U23 Pro 5G عدد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث قدمت التسريبات المصورة نظرة على تصميم ومواصفات الهاتف، ولقد أكدت HTC بشكل رسمي عبر تغريدة نشرت على منصة تويتر على أن هذا الإصدار ينطلق بشكل رسمي هذا الشهر.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف U23 Pro 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz.

كما ينطلق هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتميز HTC U23 Pro 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، على أن تأتي الإعدادات الأخرى للكاميرة بمستوى متوسط، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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