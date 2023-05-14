شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من HP يتسبب فى تعطيل ملايين "الطابعات" المنزلية.. الحبر الرسمى سبب الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت شركة HP في حدوث ضجة من خلال إصدار تحديث للبرامج الثابتة يعمل على تعطيل الطابعات على الفور إذا لم يكن لديها خراطيش حبر رسمية مثبتة، بحسب موقع mirror البريطاني.

ويحظى اختيار البدائل الأرخص وغير الرسمية بشعبية كبيرة لدى المستهلكين حيث يمكن أن تكلف نصف سعر الملحقات ذات العلامة التجارية الخاصة، ومع ذلك، يبدو أن HP تضع الآن حدًا لهذه الممارسة وسيترك أي شخص يضع منتجًا غير مرخص في طابعته بدون أي حبر على الورق.

وبدأ إصدار التحديث لأول مرة في مارس، ولكن، كما ذكرت صحيفة The Telegraph، اكتشف العديد من المستخدمين أن طابعاتهم لن تعمل بعد الآن إذا لم يشتروا خراطيش تحمل علامة HP، وتقول عملاق التكنولوجيا إنها غيرت قواعدها "للحفاظ على سلامة أنظمة الطباعة لدينا، وحماية ملكيتنا الفكرية".

ويؤثر التحديث غير الشعبي على أي جهاز يستخدم تقنية تسمى الأمان الديناميكي، وقد أوضحت HP أن "الطابعات المجهزة بأمان ديناميكي مصممة للعمل فقط مع الخراطيش التي تحتوي على شرائح HP أو دوائر إلكترونية جديدة أو معاد استخدامها"، "تستخدم الطابعات إجراءات الأمان الديناميكية لمنع الخراطيش التي تستخدم شرائح ليست من صنع HP أو دوائر إلكترونية معدلة أو ليست من صنع HP."

ولم يسير التحديث جيدًا مع المالكين حيث يتجه الكثيرون مباشرة إلى صفحات منتدى HP للشكوى، وقال أحد مستخدمي HP ، ويدعى Joe، "مرحبًا، لقد اشترينا للتو خرطوشة حبر ماركة ISY (ليست من HP) لطابعة HP 6950 النافثة للحبر، الطابعة ترفض الطباعة باستخدام خرطوشة ليست من HP، لا أستطيع أن أصدق أنها قانوني بالنسبة لك للقيام بذلك، وأنا أفترض أن هذا خطأ ".

وبينما قال مستخدم آخر إنه "شعر برغبة في إلقاء الطابعة من النافذة" بعد التغيير، ولمحاولة تخفيف الضربة، تقدم HP خطة اشتراك "Instant Ink" الشهرية التي تقول إنها يمكن أن توفر للعملاء 70٪ مقارنة بشراء خراطيش فردية.