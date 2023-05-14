شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبدت عملة بتكوين أسوأ أداء أسبوعي في 2023 بعدما سجلت خسائر أسبوعية بأكثر من 11% حسبما نقلت CNBC.

وأنهت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تعاملات الأسبوع متراجعة بنحو 2.58% إلى 26181 دولاراً، بعدما سجلت أقل مستوى منذ السابع عشر من مارس عند 25833 دولاراً خلال الجلسة.

وعلى مدار الأسبوع سجلت البتكوين خسائر بنحو 11.25% وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ الحادي عشر من نوفمبر الماضي.

ويواجه سوق العملات المشفرة عدد من المشاكل من بينها قلة السيولة والحملة التي تشنها الجهات التنظيمية في أميركا، بجانب مخاوف الاقتصاد الكلي.

كما واجهت العملة المشفرة عدد من الأخبار السلبية على مدار الأسبوع من بينها الإشاعات غير الصحيحة التي أفادت أن الحكومة الأميركية تبيع حيازتها من البتكوين.

وتأثرت العملة أيضاً بتقارير حول أن عدد من صناع السوق الكبار يتجهون لخفض عملياتهم في سوق العملات المشفرة الأميركي، بجانب حالة عدم اليقين حول سقف الدين الأمريكي وسياسة الاحتياطي الفدرالي.