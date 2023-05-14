شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتجات جديدة تطرحها هواوي خلال إطلاق سلسلة HUAWEI P60 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق سلسلة HUAWEI P60 ومنتجات هواوي الرائدة في دبي، والذي سيتم توافرهم في السوق المصري لاحقاً، حيث عرضت مجموعة جديدة من الأجهزة الرائدة، بما في ذلك هاتف HUAWEI P60 Pro، وهاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي، سماعات HUAWEI FreeBuds 5، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate، وجهاز HUAWEI MatePad Pro 11 اللوحي، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook D 14.

قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا. "على الرغم من أن طريقنا إلى الأمام لا يزال مليئًا بالتحديات، فإن استثمارنا في الابتكار لن يتغير، ولن يتغير تصميمنا على مواصلة تطوير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. لن تتخلى هواوي أبدًا عن الأسواق الخارجية، وسنظل ملتزمين ببناء علامة تجارية عالمية رفيعة المستوى. مع توفر جميع هذه الأجهزة الرائدة محليًا، نحن حريصون على توفير تجربة مستخدم ذكية ورائدة في الصناعة لعملائنا".

هاتف HUAWEI P60 Pro

يعد هاتف HUAWEI P60 Pro تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي. مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر ، يتميز لون روكوكو بيرل - Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي. جمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro. يؤكد الهاتف أيضًا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضو العين - Eye of Light لوحدة الكاميرا. هذا يدمج جوهر التصوير في جمالياته.

يعد نظام كاميرا Urtla Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة. مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Urtla Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.

يتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. يضمن زجاج كونلون، إلى جانب مقاومة الماء IP68، طول عمر الهاتف، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.

هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطيّ

هاتف HUAWEI Mate X3 هو هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارًا جديدًا للتصميم النحيف وخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي. إنه أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيّه و5.3 مم عند فتحه. الهاتف أيضًا خفيف الوزن بشكل لا يصدق، حيث يزن 239 جرامًا فقط. إنه يحقق اختراقات في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة. إلى جانب ذلك، يوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها. يحقق هذا الهاتف أيضًا بعض الاختراقات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات. توفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدًا من المتانة والحماية.

مع كاميرا Urtla Vision XMAGE، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا إمكانات تصوير قوية. مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب - Telephoto بدقة 12 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف، يلتقط هاتف HUAWEI Mate X3 الصور بتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة في جميع ظروف الإضاءة. باختصار، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مزيجًا لا مثيل له من التصميم والمتانة وأداء قوي للكاميرا، ما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها على شاشة كبيرة.

سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 5

تم تصنيع سماعات HUAWEI FreeBuds 5 لإبهار حواسك، وتقديم تصميم مستقبلي على شكل قطرة ماء مع منحنيات سلسة لملاءمة مثالية. يوفر الجهير القوي، المدعوم من برنامج التشغيل الديناميكي المغناطيسي الفائق، إلى جانب المعادل التكيفي الثلاثي، أداءً صوتيًا قويًا ومتسقًا. تدعم سماعاتHUAWEI FreeBuds 5 تقنية SuperCharge، التي تتيح ساعتين من التشغيل بعد شحن لمدة 5 دقائق. تضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة - ANC المتقدمة ذات الملاءمة المفتوحة، بالإضافة إلى إلغاء ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي، المستخدمين على الحصول على تجربة خالية من التشتيت. ويتيح الاتصال ثنائي الجهاز نقل الصوت بسلاسة بين جهازين يعملان بنظام التشغيل Android و iOS و Windows.

ساعة HUAWEI WATCH Ultimate

تتميز ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، النموذج النهائي للساعات الذكية الفاخرة، بهيكل معدني سائل من الزركونيوم، مما يجعلها أقوى سبيكة خفيفة متوفرة. غلافها الزجاجي مصنوع من زجاج الياقوت عالي القوة المتين والمقاوم للاهتراء. لم يسبق لها مثيل في الساعات الذكية السائدة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate قدرات مقاومة الماء والصوت حتى عمق 100 متر. سيتمتع المستخدمون بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع النوم طوال الليل، و90 دقيقة من التمارين اليومية. الساعة متوافقة مع أجهزة iOS وAndroid، توفر ساعة HUAWEI WATCH Ultimate توافقًا واسعًا عبر أنظمة التشغيل.

حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول

تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook X Pro، الحاسوب المحمول الرائد عالي الأداء المصمم بأناقة، للأشخاص الذين يفضلون جهازًا أنيقًا وخفيف الوزن، ولكنه قوي لتلبية احتياجات الإنتاجية الخاصة بهم. مصنوع من هيكل معدني مهدئ للبشرة مصنوع من سبائك المغنيسيوم، يزن الحاسوب المحمول 1.26 كجم فقط. مزود بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر، يوفر هذا الحاسوب المحمول أداءً لا مثيل له، مدعومًا بوضع الأداء بقدرة - 30 واط. توفر شاشة العرض الكاملة بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة من هواوي بدقة 3.1K ألوان ووضوحًا استثنائيًا. كما تحصل الحاسوب المحمول على شهادة TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. توفر ميزات المؤتمر الذكي لجهاز HUAWEI MateBook X Pro Camera AI و AI Sound المدعمين بالذكاء الاصطناعي تمكين التواصل الغامر والطبيعي أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.

حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول

يعد HUAWEI MateBook D 14 حاسوب محمول أنيق المظهر وعالي الأداء يتميز بمعالج قوي من الجيل الثالث عشر Intel® Core ™ i7-1360P للتعامل مع المهام الصعبة بسهولة. يوفر مفصله 180 درجة تنوعًا في الاستخدام، بينما يضمن HUAWEI Metalline Antenna 2.0 المتقدم اتصالاً فائقًا، ويعزز الإنتاجية والتعاون. يتميز الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة مريحة للعين - Eye Comfort مقاس 14 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم عالية تبلغ 90٪، وحماية ضد التوهج، وشهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لتجربة مشاهدة غامرة. تم تصميمه بهيكل متين من سبائك الألومنيوم، ويتميز بتصميم متطور ومبسط ويزن فقط 1.39 كجم بسماكة تصل إلى 15.9 مم، مما يجعله رفيقًا مثاليًا أثناء التنقل.

جهاز HUAWEI MatePad الوحي مقاس 11 بوصة

يأتي جهاز HUAWEI MatePad الوحي مقاس 11 بوصة مزودًا بشاشة كاملة العرض من هواوي - HUAWEI FullView لحماية العين بمعدل 120 هرتز، التي توفر عرضًا سلسًا، وأدوات تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وإدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض، مما يجعله جهازًا مثاليًا للترفيه والإبداع. الجهاز اللوحي معتمد بشهادات من قِبل TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض - Low Blue Light وشاشة خالية من الوميض - Flicker-Free، التي تضمن حماية شاملة للعين. يعمل الجهاز على تحسين الإنتاجية من خلال دعمه لـقلم = HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ولوحة مفاتيح هواوي الذكية. القلم ولوحة المفاتيح يرتقيان بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد تمامًا.







