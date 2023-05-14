شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصدار جديد للواقع المعزز للعبة شهيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها تعمل على إصدار جديد للواقع المعزز من لعبة Arcade Classic Space Invaders مع شركة ألعاب الفيديو اليابانية تايتو.

وشارك عملاق التكنولوجيا على تويتر عبر حساب جوجل للواقع المعزز والواقع الإفتراضي تايتو إطلاق SPACE INVADERS: World Defense، بعد 45 عامًا من إصدار اللعبة الأصلية.

وستستخدم الألعاب أدوات جوجل مثل ARCore و Geospatial Creator الذي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي ستسمح للأجانب عبر لعبة غزاة الفضاء المدعومة بالواقع المعزز بالتحليق حول مواقع العالم الحقيقي.

وقالت الشركة "مدعومة من ARCore Geospatial API و Streetscape Geometry API، تجمع اللعبة بين الواقع المعزز والثلاثي الأبعاد من أجل اللعب القابل للتخصيص بناءً على موقعك والمعالم القريبة والوقت والطقس".

وأصدر كل من جوجل وتايتو أيضًا مقطع فيديو ترويجيًا للعبة غامضًا إلى حد ما، مما يعني أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات مع تقدم اللعبة.

وقدمت Google "Project Gameface" - فأرة ألعاب جديدة مفتوحة المصدر بدون استخدام اليدين تمكن المستخدمين من التحكم في مؤشر الكمبيوتر باستخدام حركة الرأس وإيماءات الوجه.

ويمكن للأشخاص رفع حواجبهم للنقر والسحب أو فتح أفواههم لتحريك المؤشر، مما يتيح لأي شخص متابعة اللعب.

وقالت الشركة إن المشروع مستوحى من قصة رجل بث ألعاب الفيديو الرباعي، يعيش مع ضمور العضلات، وهو مرض تدريجي يضعف العضلات.