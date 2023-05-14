شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعلن عن ميزات جديدة لاكتشاف مقاطع "ريلز" فى "فيسبوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا الأسبوع الماضي، عن تقديم ميزات جديدة تُسهِّل على المستخدمين اكتشاف التوصيات لمقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" Reels في فيسبوك، وتخصيصها بما يلائم شخصيتهم حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها في فيسبوك، "يمكنك اكتشاف الأشخاص، والمحتوى، والتجارب التي تساعدك في استكشاف اهتماماتك وتنميتها".

وأضافت ميتا أن مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" أصبحت على نحو متزايد وسيلة شائعة تساعد الناس في استكشاف الاهتمامات فقط، وأيضًا للتواصل مع الآخرين.

وبحسب الشركة، فإن مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم يعيدون نشر مقاطع الفيديو القصيرة أكثر من ملياري مرة كل يوم.

وقالت ميتا: "نقدم اليوم طرقًا جديدة لاكتشاف أكثر مقاطع الفيديو القصيرة ملاءمة لك بالإضافة إلى عناصر تحكم جديدة للمساعدة في تخصيص تجربة الفيديو في فيسبوك".

شريط التنقل الرئيسي

وأضافت الشركة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) إلى شريط التنقل الرئيسي أعلى علامة التبويب الخاصة بالمشاهدة (فيسبوك ووتش) Facebook Watch، الأمر الذي يمنح المستخدمين وصولًا سريعًا إليها، ويُسهِّل عليهم اكتشاف منشئي المحتوى، والمقاطع الرائجة، والمحتوى الذي يلائم اهتماماتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون، حين مشاهدة مقاطع الفيديو في فيسبوك، من التمرير بسلاسة بين مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الطويلة.

وعلى غرار أدوات التخصيص الأخرى في فيسبوك، قالت ميتا إنها تريد أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو القصيرة التي يرونها عبر التطبيق، ومن ذلك: الخيار الذي يتيح للمستخدمين إعلام فيسبوك بأنهم يريدون مشاهدة عدد أكثر مما يشبه أحد مقاطع الفيديو القصيرة التي تعجبهم أو يريدون مشاهدة عدد أقل مما لا يعجبهم.

وقالت الشركة أيضًا إنها بصدد إطلاق تصنيفات جديدة ضمن مشغل مقاطع الفيديو القصيرة لشرح السبب وراء اختيارها، مثل: "أنت تشاهده لأن أحد أصدقائك أُعجب به".

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد شهر من إعلان ميتا عن رفع الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" في "فيسبوك" إلى 90 ثانية، بعد أن كانت محدودة بـ 60 ثانية فقط، أما مقاطع "ريلز" في خدمة "إنستجرام" فقد رُفع الحد الأقصى الخاص بها إلى 90 ثانية قبل أشهر.

وأطلقت ميتا وقتئذ أيضًا مزيدًا من الأدوات الإبداعية، مثل: الميزة الجديدة للقوالب التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع "ريلز" باستخدام القوالب الشائعة.