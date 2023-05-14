تكنولوجيا: هواتف Google Pixel تحصل على نغمة رنين مستوحاة من Kenny G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل خيار نغمة رنين جديدة لمالكي هواتف Pixel، في محاولة لتزويد المستخدمين بتجربة أكثر تخصيصًا. فمع التحديث الأخير لتطبيق الأصوات، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بلمسة من موسيقى الجاز على أجهزتهم. ويتزامن هذا التحديث مع إطلاق هاتف Pixel 7a، أحدث هاتف ذكي من جوجل.

أصدرت جوجل مجموعة جديدة من نغمات الرنين عندما يصل هاتف Pixel جديد إلى السوق. ومع ذلك ،فقد قررت الشرك هذه المرة التركيز على نغمة رنين مميزة واحدة: “Kenny Gingtone”. وكما يوحي الاسم، فإن نغمة الرنين هذه تنقل الصوت الأيقوني لعازف الساكسفون الشهير كيني جي. وتتميز بنغمات الساكسفون الهادئة التي تعزف الجاز السلس، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى المكالمات الواردة.

للوصول إلى تطبيق الأصوات وتعيين نغمة الرنين الجديدة، يمكن لمستخدمي Pixel الانتقال إلى الإعدادات، ثم الصوت والاهتزاز، وأخيرًا نغمة رنين الهاتف. إذا تم تحديث تطبيق الأصوات إلى الإصدار 3.1، فستجد “Kenny Gingtone” مدرجًا ضمن Pixel Sounds.

ومع ذلك، فإن هذا ليس كل ما يجلبه هاتف Pixel 7a إلى الطاولة. فبالإضافة إلى نغمة الرنين الجديدة، فقد اضافت الشركة أيضًا ميزة اهتزاز خاصة تُعرف باسم اهتزاز التنبيه التكيفي. تظهر هذه الميزة مبدئيًا في إصدار Android 13 QPR2 Beta 1، وتقوم تلقائيًا بضبط شدة الاهتزازات للإشعارات والإنذارات، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين.

ومع هذه الإضافات الجديدة، تواصل جوجل تحسين خيارات التخصيص لمالكي هواتف Pixel، مما يسمح لهم بجعل أجهزتهم تعكس شخصياتهم وتفضيلاتهم الفريدة. سواء كان ذلك من خلال نغمة الجاز السلسة أو ميزة الاهتزاز التكيفي، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بقليل من الذوق والتفرد مع هواتفهم الذكية Pixel.

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