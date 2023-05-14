تكنولوجيا: نظارة Reality Pro الذكية من أبل قد تواجه عقبات في الإنتاج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تثير نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من أبل، Reality Pro، الإثارة بين المعجبين حيث تستعد الشركة لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023. ومع ذلك، وفقًا للتقارير الأخيرة من The Wall Street Journal، تواجه أبل تحديات إنتاجية قد تؤثر على إطلاق وتوافر الجهاز.

على الرغم من كونها قيد التطوير لمدة سبع سنوات، يقال إن شركة ابل تواجه صعوبات في طرح سماعة Reality Pro في السوق. وتشير مصادر سلسلة التوريد المذكورة في مقالة WSJ إلى أن معظم المستهلكين قد لا يتمكنون من شراء النظارة حتى الخريف، مما يمثل تأخيرًا كبيرًا مقارنة بالجدول الزمني المعتاد لإصدار منتج أبل.

هذا التغيير في النهج غير معتاد بالنسبة لشركة ابل، التي تمتنع عادةً عن مناقشة المنتجات الجديدة حتى تصبح جاهزة للشحن. ومع ذلك، مع سنوات من الاستثمار في التطوير والتصميم على المضي قدمًا، يدفع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، من أجل الإصدار، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن الكمال.

بينما تسعى ابل جاهدة لتسريع الإطلاق، أثيرت بعض المخاوف الداخلية فيما يتعلق بتكامل البرامج وتحديات الإنتاج واستعداد السوق. وأدت هذه المخاوف إلى تساؤلات حول التأخيرات المحتملة في بدء التشغيل.

كما أكد التقرير الشائعات السابقة بأن نظارة Reality Pro سترافقها حزمة بطارية منفصلة، والتي من المتوقع أن تكون صغيرة الحجم. ويعد هذا خروجًا عن أبل Apple المعتاد لدمج المكونات بسلاسة داخل أجهزتها.

وبسبب التأخير في التصنيع، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لنظارة Reality Pro في شهر سبتمبر، مع شحنات تقديرية من 200000 إلى 300000 وحدة لهذا العام.

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